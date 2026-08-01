Президент Словении получила легкие травмы в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Словении Наташа Пирц-Мусар получила легкие травмы в ДТП.
- Авария произошла в пятницу в туннеле Кастелец, когда президент возвращалась из отпуска в Хорватии.
БЕЛГРАД, 1 авг - РИА Новости. Президент Словении Наташа Пирц-Мусар получила легкие травмы в ДТП, передает Радио телевидение Словении.
"Президент Наташа Пирц-Мусар получила незначительные травмы в результате ДТП, возвращаясь из отпуска в Хорватии. Авария произошла в пятницу в туннеле Кастелец. Она провела ночь в больнице в Изоле, сейчас она уже дома и чувствует себя хорошо", - передает телеканал о ссылкой на кабинет президента.
Уточняется, что по данным управления полиции города Копер, в пятницу вечером на приморской автомагистрали произошло ДТП с участием двух служебных полицейских автомобилей, следовавших в составе кортежа для сопровождения охраняемого лица.
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