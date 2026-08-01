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Словакия готова помочь Венгрии с АЭС "Пакш" - РИА Новости, 01.08.2026
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20:41 01.08.2026
Словакия готова помочь Венгрии с АЭС "Пакш"

Фицо: Словакия готова помочь Венгрии в кризисной ситуации из-за остановки АЭС

© Фото : @robertficoskРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : @robertficosk
Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил о готовности помочь Венгрии в случае энергетического кризиса из-за возможной остановки АЭС «Пакш».
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС «Пакш» может быть полностью остановлена из-за низкого уровня воды в Дунае.
БРАТИСЛАВА, 1 авг - РИА Новости. Словакия готова помочь Венгрии в кризисной ситуации, с которой страна может столкнуться из-за возможной остановки единственной АЭС в республике, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в субботу заявил, что АЭС "Пакш" в республике может быть полностью остановлена уже в выходные из-за низкого уровня воды в Дунае.
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"Очень внимательно слежу за энергетическим кризисом в Венгрии и выражаю нашему соседу полную солидарность и готовность помочь", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в субботу.
Словацкий премьер отметил, что из-за возможной остановки АЭС "Пакш" Венгрия может столкнуться с беспрецедентным энергетическим кризисом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреВенгрияСловакияДунай (река)Роберт ФицоПетер МадьярАЭС "Пакш"
 
 
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