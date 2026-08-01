Словакия готова помочь Венгрии с АЭС "Пакш"

Краткий пересказ от РИА ИИ Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил о готовности помочь Венгрии в случае энергетического кризиса из-за возможной остановки АЭС «Пакш».

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС «Пакш» может быть полностью остановлена из-за низкого уровня воды в Дунае.

БРАТИСЛАВА, 1 авг - РИА Новости. Словакия готова помочь Венгрии в кризисной ситуации, с которой страна может столкнуться из-за возможной остановки единственной АЭС в республике, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в субботу заявил, что АЭС "Пакш" в республике может быть полностью остановлена уже в выходные из-за низкого уровня воды в Дунае.

"Очень внимательно слежу за энергетическим кризисом в Венгрии и выражаю нашему соседу полную солидарность и готовность помочь", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в субботу.

Словацкий премьер отметил, что из-за возможной остановки АЭС "Пакш" Венгрия может столкнуться с беспрецедентным энергетическим кризисом.