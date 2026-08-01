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Российская синхронистка стала пятой в предварительном раунде на ЧЕ в Париже - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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11:31 01.08.2026
Российская синхронистка стала пятой в предварительном раунде на ЧЕ в Париже

Синхронистка Плеханова стала пятой в предварительном раунде на ЧЕ в Париже

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВалерия Плеханова
Валерия Плеханова - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Валерия Плеханова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла пятое место в предварительном раунде чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже, набрав 268,9637 балла.
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла пятое место в предварительном раунде среди представлявших произвольные сольные программы на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Плеханова получила за свое выступление 268,9637 балла. Первой стала белоруска Василина Хондошко (287,3999). Второе место заняла испанка Ирис Касас (276,4849). На третьей строчке расположилась немка Клара Блейер (271,6687).
Финал в произвольных сольных программах пройдет 3 августа.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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