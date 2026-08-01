Румянцева и Трофимов стали четвертыми в произвольной программе дуэтов на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли четвертое место в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
- Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли четвертое место в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
За свое выступление россияне получили 238,0834 балла. Тройку призеров составили дуэты из Великобритании (258,2383), Испании (257,9733) и Италии (255,1641).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.