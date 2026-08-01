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Российские синхронистки завоевали бронзу в произвольной программе на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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19:11 01.08.2026 (обновлено: 19:12 01.08.2026)
Российские синхронистки завоевали бронзу в произвольной программе на ЧЕ

Синхронистки Дорошко и Шмидт завоевали бронзу в произвольной программе на ЧЕ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСинхронистки
Синхронистки - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Майя Дорошко и Александра Шмидт завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, набрав 310,4407 балла.
  • Российские спортсмены выступают на чемпионате в нейтральном статусе.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
За свое выступление россиянки получили 310,4407 балла. Первое место заняли представительницы Греции Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри (316,3315 балла), вторыми стали испанки Лилу Льюис Валетте и Ирис Тио Касас (315,6442).
В пятницу Дорошко в паре с Елизаветой Минаевой завоевала серебро в технической программе дуэтов.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Захар Трофимов - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Российский синхронист завоевал бронзу чемпионата Европы
31 июля, 21:23
 
СпортМайя ДорошкоПарижСинхронное плавание
 
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