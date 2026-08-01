Российские синхронистки завоевали бронзу в произвольной программе на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Майя Дорошко и Александра Шмидт завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, набрав 310,4407 балла.
- Российские спортсмены выступают на чемпионате в нейтральном статусе.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
За свое выступление россиянки получили 310,4407 балла. Первое место заняли представительницы Греции Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри (316,3315 балла), вторыми стали испанки Лилу Льюис Валетте и Ирис Тио Касас (315,6442).
В пятницу Дорошко в паре с Елизаветой Минаевой завоевала серебро в технической программе дуэтов.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Российский синхронист завоевал бронзу чемпионата Европы
31 июля, 21:23