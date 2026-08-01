В Приамурье три вагона с углем сошли с рельсов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На станции Белогорск-1 Забайкальской железной дороги в Амурской области сошли с рельсов и опрокинулись три вагона с углем.
- Пострадавших нет, задержки движения пассажирских поездов не допущено.
- Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг - РИА Новости. Три вагона грузового поезда с углем сошли с рельсов и опрокинулись на станции Белогорск-1 Забайкальской железной дороги в Амурской области, никто не пострадал, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре (ВСТП) и Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России (ВМСУТ).
«
"На станции Белогорск произошел сход трех вагонов с углем с опрокидыванием одного вагона. Пострадавших нет, задержки движения пассажирских поездов не допущено", - говорится в сообщении ВСТП.
По данному факту проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), устанавливаются причины схода и сумма ущерба, уточнили в ВМСУТ.
Проверки направлены на установление всех обстоятельств происшествия и оценку исполнения законодательства о безопасности движения, по результатам будет принято процессуальное решение, добавили в ведомствах.
В Кировской области сошли с рельсов два грузовых вагона
19 июля, 10:16