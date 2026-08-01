В Приамурье три вагона с углем сошли с рельсов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг - РИА Новости. Три вагона грузового поезда с углем сошли с рельсов и опрокинулись на станции Белогорск-1 Забайкальской железной дороги в Амурской области, никто не пострадал, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре (ВСТП) и Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России (ВМСУТ).