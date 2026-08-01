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В Приамурье три вагона с углем сошли с рельсов - РИА Новости, 01.08.2026
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11:22 01.08.2026
В Приамурье три вагона с углем сошли с рельсов

Три вагона с углем сошли с рельсов и опрокинулись в Амурской области

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураТри вагона с углем сошли с рельсов на станции Белогорск в Приамурье
Три вагона с углем сошли с рельсов на станции Белогорск в Приамурье - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Три вагона с углем сошли с рельсов на станции Белогорск в Приамурье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На станции Белогорск-1 Забайкальской железной дороги в Амурской области сошли с рельсов и опрокинулись три вагона с углем.
  • Пострадавших нет, задержки движения пассажирских поездов не допущено.
  • Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг - РИА Новости. Три вагона грузового поезда с углем сошли с рельсов и опрокинулись на станции Белогорск-1 Забайкальской железной дороги в Амурской области, никто не пострадал, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре (ВСТП) и Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России (ВМСУТ).
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"На станции Белогорск произошел сход трех вагонов с углем с опрокидыванием одного вагона. Пострадавших нет, задержки движения пассажирских поездов не допущено", - говорится в сообщении ВСТП.
По данному факту проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), устанавливаются причины схода и сумма ущерба, уточнили в ВМСУТ.
Проверки направлены на установление всех обстоятельств происшествия и оценку исполнения законодательства о безопасности движения, по результатам будет принято процессуальное решение, добавили в ведомствах.
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ПроисшествияАмурская областьБелогорскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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