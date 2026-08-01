Рейтинг@Mail.ru
Пожары во Франции в целом удалось взять под контроль, заявил Лекорню - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 01.08.2026
Пожары во Франции в целом удалось взять под контроль, заявил Лекорню

Премьер Франции Лекорню заявил, что пожары в целом удалось взять под контроль

© AP Photo / Martin LelievreСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Martin Lelievre
Себастьян Лекорню. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что пожары, бушующие на фоне аномальной жары и засухи, в целом удалось взять под контроль.
  • Французские власти столкнулись с беспрецедентными пожарами на юго-западе, в департаменте Жиронда, но ситуация стабилизировалась, в частности, благодаря изменению погоды.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что бушующие в стране пожары на фоне аномальной жары и засухи в целом удалось взять под контроль.
"В целом пожары сегодня находятся под контролем", - сказал Лекорню в интервью газете Tribune Dimanche.
Премьер подчеркнул, что французские власти столкнулись с беспрецедентными пожарами на юго-западе, в департаменте Жиронда из-за благоприятствующих этому условий. Тем не менее, по его словам, ситуация стабилизировалась, в частности, благодаря изменению погоды.
Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
Актеры Бред Питт и Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Во Франции пожары угрожают винодельне, из-за которой судятся Питт и Джоли
Вчера, 17:18
 
В миреФранцияЕвропаИспанияСебастьян ЛекорнюЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала