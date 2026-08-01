Пожары во Франции в целом удалось взять под контроль, заявил Лекорню

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что бушующие в стране пожары на фоне аномальной жары и засухи в целом удалось взять под контроль.

Премьер подчеркнул, что французские власти столкнулись с беспрецедентными пожарами на юго-западе, в департаменте Жиронда из-за благоприятствующих этому условий. Тем не менее, по его словам, ситуация стабилизировалась, в частности, благодаря изменению погоды.