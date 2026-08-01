Пожары во Франции в целом удалось взять под контроль, заявил Лекорню

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что пожары, бушующие на фоне аномальной жары и засухи, в целом удалось взять под контроль.
- Французские власти столкнулись с беспрецедентными пожарами на юго-западе, в департаменте Жиронда, но ситуация стабилизировалась, в частности, благодаря изменению погоды.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что бушующие в стране пожары на фоне аномальной жары и засухи в целом удалось взять под контроль.
"В целом пожары сегодня находятся под контролем", - сказал Лекорню в интервью газете Tribune Dimanche.
Премьер подчеркнул, что французские власти столкнулись с беспрецедентными пожарами на юго-западе, в департаменте Жиронда из-за благоприятствующих этому условий. Тем не менее, по его словам, ситуация стабилизировалась, в частности, благодаря изменению погоды.
Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.