В России потушили 54 природных пожара за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки лесопожарные службы в России потушили 54 пожара на площади 7375 гектаров в 17 регионах.
- Особый противопожарный режим установлен в 51 субъекте РФ.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России потушили 54 пожара на площади 7375 гектаров за прошедшие сутки, сообщает Авиалесоохрана.
К полуночи на территории РФ действовало 185 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 171 391 гектар, которые активно тушили.
Отмечается, что особый противопожарный режим установлен в 51 субъекте РФ.
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31 июля, 07:04