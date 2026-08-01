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В России потушили 54 природных пожара за сутки - РИА Новости, 01.08.2026
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10:28 01.08.2026
В России потушили 54 природных пожара за сутки

В 17 регионах России за сутки потушили 54 лесных пожара на площади 7375 гектаров

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПожар в лесу
Пожар в лесу - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки лесопожарные службы в России потушили 54 пожара на площади 7375 гектаров в 17 регионах.
  • Особый противопожарный режим установлен в 51 субъекте РФ.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России потушили 54 пожара на площади 7375 гектаров за прошедшие сутки, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки ... в 17 регионах России лесопожарными силами ликвидировано 54 лесных пожара на площади, пройденной огнем 7375 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи на территории РФ действовало 185 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 171 391 гектар, которые активно тушили.
Отмечается, что особый противопожарный режим установлен в 51 субъекте РФ.
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