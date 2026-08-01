Во Владивостоке потушили пожар на складе DNS

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"Сегодня в 18.26 (11.26 мск) пожар полностью ликвидирован. Здание склада полностью уничтожено огнем на площади около 5000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.