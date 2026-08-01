Во Владивостоке потушили пожар на складе DNS

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на складе DNS во Владивостоке полностью потушен, здание уничтожено огнем на площади около 5000 квадратных метров.
- Погибших и пострадавших нет, компания DNS перераспределила доставку товаров по Владивостоку и предупредила о возможных задержках.
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Пожар на складе DNS во Владивостоке на площади 5 тысяч "квадратов" полностью потушен, здание уничтожено огнем, сообщает региональный главк МЧС РФ.
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"Сегодня в 18.26 (11.26 мск) пожар полностью ликвидирован. Здание склада полностью уничтожено огнем на площади около 5000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
Крупный пожар на складе DNS во Владивостоке начался в пятницу. На момент локализации площадь пожара составила 5 тысяч "квадратов".
Компания DNS сообщила, что перераспределила доставку товаров по Владивостоку из-за крупного пожара на складе, и предупредила о возможных задержках.