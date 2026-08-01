Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке потушили пожар на складе DNS - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 01.08.2026
Во Владивостоке потушили пожар на складе DNS

МЧС: во Владивостоке потушили пожар на складе DNS на площади 5 тысяч "квадратов"

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюСотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе во Владивостоке
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе во Владивостоке
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на складе DNS во Владивостоке полностью потушен, здание уничтожено огнем на площади около 5000 квадратных метров.
  • Погибших и пострадавших нет, компания DNS перераспределила доставку товаров по Владивостоку и предупредила о возможных задержках.
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Пожар на складе DNS во Владивостоке на площади 5 тысяч "квадратов" полностью потушен, здание уничтожено огнем, сообщает региональный главк МЧС РФ.
«
"Сегодня в 18.26 (11.26 мск) пожар полностью ликвидирован. Здание склада полностью уничтожено огнем на площади около 5000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
Крупный пожар на складе DNS во Владивостоке начался в пятницу. На момент локализации площадь пожара составила 5 тысяч "квадратов".
Компания DNS сообщила, что перераспределила доставку товаров по Владивостоку из-за крупного пожара на складе, и предупредила о возможных задержках.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
В Пензенской области ликвидировали горение на складе Wildberries
31 июля, 15:10
 
ПроисшествияВладивостокРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала