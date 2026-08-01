Накопительные пенсии с августа увеличены у более чем 133 тысяч россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Социальный фонд России с 1 августа провел ежегодный перерасчет накопительных пенсий для более чем 133 тысяч граждан, увеличив выплаты на 17,3%.

Срочная пенсионная выплата, которую получают более 34 тысяч россиян, повышена на 19,32%.

Более 105 тысяч человек получили доплаты к единовременным выплатам средств пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Социальный фонд России с 1 августа провел ежегодный перерасчет накопительных пенсий для более чем 133 тысяч граждан, выплаты увеличились на 17,3%, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Соответствующий перерасчет не связан с работой пенсионера и зависит от результатов инвестирования средств.

"Накопительные пенсии свыше 133 тысяч россиян с августа увеличены на 17,3%", - говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что также на 19,32% повышена срочная пенсионная выплата, которую получают более 34 тысяч россиян.

Кроме того, Социальный фонд установил доплаты к единовременным выплатам средств пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Такие доплаты получили более 105 тысяч человек, у которых после назначения единовременной выплаты на лицевом счете отразились пенсионные накопления.