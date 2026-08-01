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Накопительные пенсии с августа увеличены у более чем 133 тысяч россиян - РИА Новости, 01.08.2026
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04:01 01.08.2026 (обновлено: 04:02 01.08.2026)
Накопительные пенсии с августа увеличены у более чем 133 тысяч россиян

РИА Новости: накопительные пенсии более 133 тысяч россиян увеличены с августа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальный фонд России с 1 августа провел ежегодный перерасчет накопительных пенсий для более чем 133 тысяч граждан, увеличив выплаты на 17,3%.
  • Срочная пенсионная выплата, которую получают более 34 тысяч россиян, повышена на 19,32%.
  • Более 105 тысяч человек получили доплаты к единовременным выплатам средств пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Социальный фонд России с 1 августа провел ежегодный перерасчет накопительных пенсий для более чем 133 тысяч граждан, выплаты увеличились на 17,3%, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
Соответствующий перерасчет не связан с работой пенсионера и зависит от результатов инвестирования средств.
"Накопительные пенсии свыше 133 тысяч россиян с августа увеличены на 17,3%", - говорится в сообщении.
В фонде уточнили, что также на 19,32% повышена срочная пенсионная выплата, которую получают более 34 тысяч россиян.
Кроме того, Социальный фонд установил доплаты к единовременным выплатам средств пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Такие доплаты получили более 105 тысяч человек, у которых после назначения единовременной выплаты на лицевом счете отразились пенсионные накопления.
Пенсионные накопления формировались за счет страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 год, а также инвестиционного дохода или средств материнского капитала. Накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата и единовременная выплата являются способами получения этих накоплений.
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