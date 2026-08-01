Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд с 1 августа проведет перерасчет пенсий работающих граждан - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 01.08.2026
Соцфонд с 1 августа проведет перерасчет пенсий работающих граждан

РИА Новости: с 1 августа пройдет перерасчет пенсий работающих граждан

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 августа этого года в России пройдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам.
  • Будут увеличены страховые пенсии по старости и инвалидности, а также пенсии по случаю потери кормильца, если на лицевой счет умершего поступили ранее не учтенные страховые взносы.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Перерасчет пенсий работающих граждан в России пройдет с 1 августа этого года, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
"С 1 августа будут повышены пенсии работающим пенсионерам - будут учтен трудовой стаж и выплаченные работодателями страховые взносы за последние 12 месяцев работы", - сказал Ляшок.
Он уточнил, что с 1 августа увеличатся страховые пенсии по старости и инвалидности для граждан, которые работали в 2025 году. Повышение коснется тех, за кого работодатели перечисляли страховые взносы.
Кроме того, по словам эксперта, вырастут пенсии по случаю потери кормильца, если на лицевой счет умершего поступили ранее не учтенные при назначении выплаты страховые взносы.
Получение выплат - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
У части россиян увеличатся страховые пенсии по потере кормильца
Вчера, 10:56
 
ЭкономикаРоссияВиктор Ляшок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала