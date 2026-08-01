Соцфонд с 1 августа проведет перерасчет пенсий работающих граждан

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 августа этого года в России пройдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Будут увеличены страховые пенсии по старости и инвалидности, а также пенсии по случаю потери кормильца, если на лицевой счет умершего поступили ранее не учтенные страховые взносы.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Перерасчет пенсий работающих граждан в России пройдет с 1 августа этого года, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

"С 1 августа будут повышены пенсии работающим пенсионерам - будут учтен трудовой стаж и выплаченные работодателями страховые взносы за последние 12 месяцев работы", - сказал Ляшок

Он уточнил, что с 1 августа увеличатся страховые пенсии по старости и инвалидности для граждан, которые работали в 2025 году. Повышение коснется тех, за кого работодатели перечисляли страховые взносы.