В Оренбурге маршрутка наехала на столб, четыре человека пострадали

УФА, 1 авг - РИА Новости. Четыре человека доставлены в больницу в результате наезда маршрутного микроавтобуса на столб в Оренбурге, сообщает областная полиция на платформе "Макс".
Авария произошла на улице Донгузской Оренбурга, водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и допустил наезд на столб, говорится в сообщении.
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"В результате ДТП водитель и три пассажира маршрутного транспорта доставлены в медицинское учреждение", - сообщает УМВД по Оренбургской области.
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