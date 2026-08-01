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В Оренбурге маршрутка наехала на столб, четыре человека пострадали - РИА Новости, 01.08.2026
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12:02 01.08.2026
В Оренбурге маршрутка наехала на столб, четыре человека пострадали

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Оренбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 1 авг - РИА Новости. Четыре человека доставлены в больницу в результате наезда маршрутного микроавтобуса на столб в Оренбурге, сообщает областная полиция на платформе "Макс".
Авария произошла на улице Донгузской Оренбурга, водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и допустил наезд на столб, говорится в сообщении.
«
"В результате ДТП водитель и три пассажира маршрутного транспорта доставлены в медицинское учреждение", - сообщает УМВД по Оренбургской области.
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