Охранник ресторана, в котором произошел взрыв в Москве, погиб

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Охранник не допустил проход в ресторан на Кудринской площади неизвестной, он погиб, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

"В ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной", - говорится в сообщении.