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Охранник ресторана, в котором произошел взрыв в Москве, погиб - РИА Новости, 01.08.2026
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23:20 01.08.2026
Охранник ресторана, в котором произошел взрыв в Москве, погиб

Охранник, не допустивший проход неизвестной в ресторан в Москве, погиб

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОбстановка на месте взрыва на Кудринской площади в Москве
Обстановка на месте взрыва на Кудринской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Обстановка на месте взрыва на Кудринской площади в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства.
  • В результате взрыва погибли три человека, включая охранника, который не допустил проход в ресторан неизвестной.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Охранник не допустил проход в ресторан на Кудринской площади неизвестной, он погиб, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
"В ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной", - говорится в сообщении.
Обстановка на месте взрыва на Кудринской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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