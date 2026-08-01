Минобрнауки назвало сроки перехода на новую модель высшего образования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в предстоящие три года.
- Порядка 42,4 тысячи абитуриентов в этом году поступят на бюджет в 17 университетов пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования.
- В рамках пилотного проекта, стартовавшего в 2023 году, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в предстоящие три года, сообщает Минобрнауки РФ.
"Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года", - говорится в сообщении в официальном канале министерства на платформе "Макс".
Уточняется, что порядка 42,4 тысячи абитуриентов в этом году поступят на бюджет в 17 университетов пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования.
В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках "пилота" студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.