В Новокузнецке устраняют последствия подтопления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новокузнецке подтопило 35 домов и 200 приусадебных участков.
- Для ликвидации последствий работают 41 специалист и 21 единица техники, развернуты два пункта временного размещения.
БАРНАУЛ, 1 авг – РИА Новости. Последствия непогоды устраняют в Новокузнецке, где подтопило 35 домов и 200 приусадебных участков, сообщил мэр Денис Ильин.
"Продолжаем ликвидировать последствия подтопления в Орджоникидзевском районе. После обхода выявлено частичное затопление 200 приусадебных участков и 35 жилых домов - в основном в низинах, где скапливается дождевая вода. Для временного размещения жителей развернуты два пункта, рассчитанные на 70 человек. Сейчас там находятся два человека", - сообщил Ильин.
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Он рассказал, что на месте работают 41 специалист и 21 единица техники, из них от МЧС - шесть человек и две единицы.
"Очищаем водопропускные сооружения, откачиваем воду с придомовых территорий, восстанавливаем канал и чистим русло Алениного ручья", - подчеркнул мэр.
Ранее глава города отмечал, что в Новокузнецке случились рекордные дожди. В июле в Новокузнецке выпало 210 миллиметров осадков — это в три раза выше месячной нормы.