Двадцать пятого июня Владимир Зеленский, хмуря бровки, пообещал России "сорок дней ада". В Киеве посулили отрезать Крымский полуостров и высадить туда десант. Анонсировался полный разгром российской нефтянки и дефицит бензина. Натурально, террористы из СБУ разработали план массированных ударов по жилым домам и мирным жителям — без этого их британским кураторам жизнь не мила. Собирались также осложнить работу аэропортов и сорвать людям отпуска.

Все это должно было посеять панику среди россиян с прицелом на то, что мы выйдем на улицы и потребуем окончания СВО. С фантастическим цинизмом целью всей террористической операции объявлялось "прекращение конфликта" — разумеется, на условиях Зеленского и Ко.

И вот на дворе почти август, сорок дней практически истекли — и что же мы видим? Десанта в Крым не случилось — слишком уж бездарно выглядела бы там гибель вэсэушников. Временные трудности с бензином были преодолены, цены вернулись к норме.

Наша ПВО показывает фантастическую результативность, отбивая массированные налеты украинских БПЛА. Смело можно сказать, что ни одна система противовоздушной обороны в мире даже близко на такое не способна.

Сотрудники аэропортов проявляют отвагу и сноровку — и воздушные гавани продолжают отправлять и принимать рейсы. Невероятно самоотверженно работают наши врачи, спасатели, пожарники, на их счету сотни сохраненных жизней. Огромное число терактов предотвратили товарищи из спецслужб. Давайте скажем им всем спасибо. Благодаря им Россия прошла сложнейший краш-тест и выстояла.

Единственный расчет, который оправдался у киевской хунты, — это попытка разозлить простых россиян. Тут они справились, надо отдать им должное. Вот только разозлились мы на киевских террористов. У нас от их налетов страдали люди, гибли дети, мы с болью и ужасом смотрели на это. Поэтому в обществе возник запрос на реально болезненный ответ по режиму, окопавшемуся на территории б. УССР. Без белых перчаток и ложного гуманизма.

Довольно тупо было рассчитывать, что давлением от нас можно добиться того, что мы выйдем на улицы и ударим из тыла по своей же армии, остановив ее продвижение. Наоборот, мы сплотились еще больше. Последнему пацифисту стало понятно, что с киевским режимом надо кончать. Тут или мы их, или они нас.

Своими терактами и их массовым одобрением в украинском обществе Киев разрушил последние иллюзии, которые у нас сохранялись по отношению к "небратьям". Вы убиваете наших детей? Так получите в ответ.

Выполняя этот запрос, российское Министерство обороны всерьез взялось за подготовку Украины к земле. Массированные удары по энергетической инфраструктуре и военным предприятиям наносятся днем и ночью.

Только за прошедшие сутки из чата вышли ракетный завод во Львове, химзавод в Ровненской области, ремонтное авиапредприятие в том же Львове, военное предприятие в Ивано-Франковской области, судостроительное предприятие на родине Зеленского — в Кривом Роге.

Большинство военных производств сконцентрировано в украинской столице, поэтому Киеву достается больше всего. Шансы на то, что этот город переживет зиму, приближаются к нулю. Члены украинского политикума открыто предупреждают, что больше половины домов там могут лишиться отопления, после чего накроются канализация и водоснабжение.

На восстановление электросетей нет ни денег, ни людей. Коммунальщиков хватают и забирают на фронт — пополнять редеющие ряды ВСУ. А источник денег Украине перекрыли российские военные.

После наших ударов все украинские порты прекратили работу, каждый день их простоя приносит десятки миллионов долларов убытка. В месяц будет выпадать до полутора миллиардов долларов — это почти треть от всех доходов Незалежной.

Европейцы обещают помочь Киеву, но у них самих с подготовкой к зиме полный швах: еще никогда ЕС не начинал отопительный сезон с таким дефицитом нефти и газа.

Крах экономики, распад городской инфраструктуры, перекрытый экспорт, мятежи на улицах против ТЦК — друзья, вы ничего не перепутали? Это же все должно было твориться в России, а теперь происходит на Украине.