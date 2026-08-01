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Невролог рассказала, о какой болезни могут сигнализировать мурашки - РИА Новости, 01.08.2026
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17:27 01.08.2026 (обновлено: 17:52 01.08.2026)
Невролог рассказала, о какой болезни могут сигнализировать мурашки

Невролог Мамадалиева: онемение стопы может быть тревожным сигналом при грыже

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач-терапевт проводит осмотр пациента
Врач-терапевт проводит осмотр пациента - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач-терапевт проводит осмотр пациента. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Онемение стопы, покалывание или ощущение мурашек в ноге могут быть признаками грыжи межпозвоночного диска.
  • При грыже такие симптомы, как затекание и боль, возвращаются после смены позы или разминки, особенно должно насторожить ухудшение походки.
  • Невролог рекомендует обращаться к врачу, если симптомы повторяются и боль не ослабевает, а в случае проблем с мочеиспусканием или дефекацией на фоне боли в спине и онемения ноги требуется срочная медицинская помощь.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Онемение стопы, покалывание или ощущение мурашек в ноге могут быть тревожным сигналом при грыже, предупредила невролог Миляуша Мамадалиева.
"Мурашки и затекание в ногах могут возникать одновременно с болью, онемением, странными ощущениями в бедре, пояснице. Это происходит из-за того, что при грыже часть межпозвонкового диска выпячивается и может сдавливать нервный корешок. Чаще всего такая проблема возникает в поясничном отделе - именно оттуда нервы идут к ногам", - пишет "Газета.ру" со ссылкой на Мамадалиеву.
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По ее словам, обычное затекание проходит после смены позы или разминки, а при грыже ощущения возвращаются, боль может тянуть от поясницы вниз. Особенно должно насторожить, если стало трудно ходить на носках или пятках, стопа начала шлепать при ходьбе или появилась хромота, это может говорить о поражении нерва.
Невролог предупредила, что ждать месяцами в такой ситуации опасно, боль иногда становится меньше, а слабость и нарушение походки остаются надолго. Обращаться к врачу нужно, если симптомы повторяются и боль не ослабевает.
Особо тревожным сигналом Мамадалиева назвала проблемы с мочеиспусканием или дефекацией на фоне боли в спине и онемения ноги. В таком случае, отметила врач, нужна срочная медицинская помощь.
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