Рейтинг@Mail.ru
Премьер Таиланда: наказание виновных в убийстве Назимовых не будут смягчать - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 01.08.2026 (обновлено: 15:00 01.08.2026)

Премьер Таиланда: наказание виновных в убийстве Назимовых не будут смягчать

© AP Photo / Ted AljibeПремьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Ted Aljibe
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранительные органы Таиланда сделают все, чтобы наказание виновных в убийстве брата и сестры Назимовых не было смягчено.
  • Виновники убийства не получат возможности временно освободиться под залог на период судебного процесса.
  • Следствие создаст специальные группы для тщательной проверки всех элементов доказательной базы.
ПАТТАЙЯ, 1 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Таиланда сделают все для того, чтобы наказание виновных в убийстве брата и сестры Назимовых не было смягчено ни при каких обстоятельствах, заявил РИА Новости в Паттайе премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун.
"Они (виновники убийства - ред.) точно не получат возможности временно освободиться под залог на период судебного процесса. Следствие сделает все возможное, чтобы не оставить им никаких юридических возможностей для смягчения наказания. Мы только что обсуждали это с командующим национальной полицией Таиланда на совещании с руководством правоохранительных органов страны здесь, в этом здании", - сказал премьер.
Тайцы требуют смертной казни для убийц россиян в Паттайе - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Тайцы потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян
Вчера, 09:25
Глава правительства сообщил также, что следствие создаст специальные группы, которые проверят все элементы доказательной базы, включая улики и показания свидетелей, самым тщательным образом, чтобы не допустить никаких, даже технических, ошибок в обвинительном заключении.
"Все руководящие сотрудники полиции и следователи, присутствовавшие на совещании, заверили меня, что будет сделано все, чтобы люди (граждане обеих стран - ред.) не были разочарованы", - заключил премьер-министр Чанвиракун, занимающий в правительстве Таиланда также и должность министра внутренних дел.
Сербская полиция - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
В Сербии задержали гражданина Турции, подозреваемого в убийстве россиянки
31 июля, 17:03
 
ТаиландВ миреПаттайяУбийство двух россиян в Паттайе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала