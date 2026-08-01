Премьер Таиланда: наказание виновных в убийстве Назимовых не будут смягчать

Краткий пересказ от РИА ИИ Правоохранительные органы Таиланда сделают все, чтобы наказание виновных в убийстве брата и сестры Назимовых не было смягчено.

Виновники убийства не получат возможности временно освободиться под залог на период судебного процесса.

Следствие создаст специальные группы для тщательной проверки всех элементов доказательной базы.

ПАТТАЙЯ, 1 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Таиланда сделают все для того, чтобы наказание виновных в убийстве брата и сестры Назимовых не было смягчено ни при каких обстоятельствах, заявил РИА Новости в Паттайе премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун.

"Они (виновники убийства - ред.) точно не получат возможности временно освободиться под залог на период судебного процесса. Следствие сделает все возможное, чтобы не оставить им никаких юридических возможностей для смягчения наказания. Мы только что обсуждали это с командующим национальной полицией Таиланда на совещании с руководством правоохранительных органов страны здесь, в этом здании", - сказал премьер.

Глава правительства сообщил также, что следствие создаст специальные группы, которые проверят все элементы доказательной базы, включая улики и показания свидетелей, самым тщательным образом, чтобы не допустить никаких, даже технических, ошибок в обвинительном заключении.