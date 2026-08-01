В Москве мошенники обманули супругов-пенсионеров на 30 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников после того, как получила сообщение о взломе личного кабинета на "Госуслугах".

Супружеская пара передала деньги курьерам, поверив лжеправоохранителям, которые связались с ними по видеосвязи.

Общий ущерб от действий мошенников превышает 30 миллионов рублей.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мошенники обманули супружескую пару пенсионеров на 30 миллионов рублей в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.

"78-летняя москвичка увидела в своем телефоне новый чат "поликлиника" и решила посмотреть его. При попытке входа ей на телефон пришел короткий код, который она ввела в приложении. Практически сразу она получила сообщение о взломе личного кабинета на "Госуслугах" с номером телефона якобы для связи с компетентными органами", - говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что напуганная пенсионерка перезвонила по указанному номеру, после чего телефонные мошенники, представляясь сотрудниками финансовых организаций и правоохранительных органов, выведали у нее сведения о сбережениях

"Поверив информации звонивших об оформлении от ее имени доверенности на перевод денег за границу, возможном проведении обысков и привлечении к уголовной ответственности, пенсионерка и ее супруг согласились сотрудничать, передав деньги для "проверки", - отметили в ведомстве.

После пенсионерам по видеосвязи позвонил лжеправоохранитель, которому они показали наличные, пересчитав и упаковав их в два свертка. Затем супруг женщины передал их прибывшим курьерам, называвшим кодовое слово. В обмен на деньги аферисты передавали пенсионерам документы о приемке и проверке купюр, сообщив, что все деньги будут им возвращены, а также доставили коробку, в которой якобы находились уже проверенные купюры. При этом вскрывать коробку пенсионерам запретили.

« "Только после разговора с дочерью женщина поняла, что их обманули. Общий ущерб превышает 30 млн рублей", - добавили в ведомстве.