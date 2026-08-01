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В Москве мошенники обманули супругов-пенсионеров на 30 миллионов рублей - РИА Новости, 01.08.2026
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12:59 01.08.2026
В Москве мошенники обманули супругов-пенсионеров на 30 миллионов рублей

В Москве мошенники обманули супружескую пару пенсионеров на 30 млн рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников после того, как получила сообщение о взломе личного кабинета на "Госуслугах".
  • Супружеская пара передала деньги курьерам, поверив лжеправоохранителям, которые связались с ними по видеосвязи.
  • Общий ущерб от действий мошенников превышает 30 миллионов рублей.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мошенники обманули супружескую пару пенсионеров на 30 миллионов рублей в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.
"78-летняя москвичка увидела в своем телефоне новый чат "поликлиника" и решила посмотреть его. При попытке входа ей на телефон пришел короткий код, который она ввела в приложении. Практически сразу она получила сообщение о взломе личного кабинета на "Госуслугах" с номером телефона якобы для связи с компетентными органами", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что напуганная пенсионерка перезвонила по указанному номеру, после чего телефонные мошенники, представляясь сотрудниками финансовых организаций и правоохранительных органов, выведали у нее сведения о сбережениях
"Поверив информации звонивших об оформлении от ее имени доверенности на перевод денег за границу, возможном проведении обысков и привлечении к уголовной ответственности, пенсионерка и ее супруг согласились сотрудничать, передав деньги для "проверки", - отметили в ведомстве.
После пенсионерам по видеосвязи позвонил лжеправоохранитель, которому они показали наличные, пересчитав и упаковав их в два свертка. Затем супруг женщины передал их прибывшим курьерам, называвшим кодовое слово. В обмен на деньги аферисты передавали пенсионерам документы о приемке и проверке купюр, сообщив, что все деньги будут им возвращены, а также доставили коробку, в которой якобы находились уже проверенные купюры. При этом вскрывать коробку пенсионерам запретили.
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"Только после разговора с дочерью женщина поняла, что их обманули. Общий ущерб превышает 30 млн рублей", - добавили в ведомстве.
Установление лиц, причастных к совершению данного мошенничества, на контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре.
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