Мошенники начали выдавать себя за промоутеров известных компаний

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники притворяются промоутерами крупных компаний и предлагают прохожим установить приложение, сменить основной браузер или перейти по QR-коду ради бонуса.

Опасность возникает, когда людей направляют на поддельный сайт, предлагают скачать приложение вне официального магазина или предоставить незнакомому сервису доступ к функциям телефона.

Главный признак риска — просьба выполнить какое-либо действие под давлением времени, проверять подобные промоакции нужно только через официальный сайт компании.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мошенники притворяются промоутерами крупных компаний и предлагают заходить на фейковые сайты или скачивать приложения за вознаграждение, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

"В общественных местах с большим потоком людей мошенники могут выдавать себя за промоутеров известных компаний и предлагать прохожим установить приложение, сменить основной браузер или перейти по QR-коду ради бонуса", - сказал Шейкин.

Сенатор отметил, что сам по себе QR-код не взламывает устройство.

"Опасность начинается после перехода по нему, если человека направляют на поддельный сайт, предлагают скачать приложение вне официального магазина или предоставить незнакомому сервису доступ к уведомлениям, экрану и другим функциям телефона", - добавил парламентарий.

По словам Шейкина, под видом браузера или приложения для участия в акции пользователю могут предложить установить вредоносную программу.