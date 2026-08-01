Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали выдавать себя за промоутеров известных компаний - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 01.08.2026
Мошенники начали выдавать себя за промоутеров известных компаний

Шейкин: мошенники начали выдавать себя за промоутеров известных компаний

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники притворяются промоутерами крупных компаний и предлагают прохожим установить приложение, сменить основной браузер или перейти по QR-коду ради бонуса.
  • Опасность возникает, когда людей направляют на поддельный сайт, предлагают скачать приложение вне официального магазина или предоставить незнакомому сервису доступ к функциям телефона.
  • Главный признак риска — просьба выполнить какое-либо действие под давлением времени, проверять подобные промоакции нужно только через официальный сайт компании.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мошенники притворяются промоутерами крупных компаний и предлагают заходить на фейковые сайты или скачивать приложения за вознаграждение, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
"В общественных местах с большим потоком людей мошенники могут выдавать себя за промоутеров известных компаний и предлагать прохожим установить приложение, сменить основной браузер или перейти по QR-коду ради бонуса", - сказал Шейкин.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
В МВД рассказали, как мошенники шантажируют детей блокировкой iCloud
31 июля, 09:38
Сенатор отметил, что сам по себе QR-код не взламывает устройство.
"Опасность начинается после перехода по нему, если человека направляют на поддельный сайт, предлагают скачать приложение вне официального магазина или предоставить незнакомому сервису доступ к уведомлениям, экрану и другим функциям телефона", - добавил парламентарий.
По словам Шейкина, под видом браузера или приложения для участия в акции пользователю могут предложить установить вредоносную программу.
"Главный признак риска — просьба выполнить какое-либо действие под давлением времени: перейти по QR-коду, что-то установить или показать экран. Проверять подобные промоакции нужно только через официальный сайт компании. Если файл предлагают скачать из стороннего источника, от установки лучше отказаться", - констатировал сенатор.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Мошенники обманывают россиян под предлогом перерасчета пенсий
31 июля, 02:52
 
Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала