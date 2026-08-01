Краткий пересказ от РИА ИИ Россия провела масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.

Число зданий, требующих капитального ремонта, снизилось за пять лет в 1,6 раза.

Создано свыше 6 тысяч объектов первичного звена здравоохранения и отремонтировано около 8 тысяч зданий.

КЫЗЫЛ (Республика Тыва), 1 авг - РИА Новости. Россия за последние годы провела масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), число зданий, требующих капремонта, снизилось за пять лет в 1,6 раза, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра в Кызыле.

"Первичное звено - это основа здравоохранения. Поэтому по поручению президента мы запустили масштабную программу его модернизации. Чтобы привести в порядок больницы и поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, создать там комфортные условия для пациентов и врачей. И за это время - с 2022 года - в 1,6 раза стало меньше зданий, требующих капитального ремонта. Оборудования старше 10 лет - в 1,4 раза", - отметил он.

По словам премьера, всего за прошедшие пять лет (2021-2025 годы) создано свыше 6 тысяч объектов "первички", это более 10% от существующих сейчас в стране. И около 8 тысяч отремонтировано, что позволило снизить долю зданий, требующих капремонта.

« "Закуплено практически 230 тысяч единиц медоборудования. А также новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы. Работа продолжается по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Практически половина (40%) сформированной в его рамках инфраструктуры - учреждения "первички", - отметил глава российского кабмина.

Но многое еще необходимо сделать, подчеркнул премьер-министр