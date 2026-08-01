Российского музыканта Radio Tapok внесли в базу "Миротворца"

Олег Абрамов (Radio Tapok) – музыкант-мультиинструменталист, создающий эквиритмичные переводы известных произведений, а также рок-версии российских и советских песен. С 2016 года он выкладывает свои треки на YouTube-канале. Популярность приобрел благодаря созданию кавер-версий песен групп Linkin Park, Rammstein, Sabaton и Twenty One Pilots.

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