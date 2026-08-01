Российского музыканта Radio Tapok внесли в базу "Миротворца"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский музыкант Олег Абрамов, известный под творческим псевдонимом Radio Tapok, внесен в базу данных сайта «Миротворец».
- «Миротворец» обвиняет Абрамова в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский музыкант Олег Абрамов, известный под творческим псевдонимом Radio Tapok, внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", следует из данных ресурса, с которым ознакомилось РИА Новости.
Олег Абрамов (Radio Tapok) – музыкант-мультиинструменталист, создающий эквиритмичные переводы известных произведений, а также рок-версии российских и советских песен. С 2016 года он выкладывает свои треки на YouTube-канале. Популярность приобрел благодаря созданию кавер-версий песен групп Linkin Park, Rammstein, Sabaton и Twenty One Pilots.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.