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Российского музыканта Radio Tapok внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 01.08.2026
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20:30 01.08.2026 (обновлено: 20:32 01.08.2026)
Российского музыканта Radio Tapok внесли в базу "Миротворца"

Российского музыканта Radio Tapok внесли в базу сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМузыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов (Radio Tapok)
Музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов (Radio Tapok) - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов (Radio Tapok) . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский музыкант Олег Абрамов, известный под творческим псевдонимом Radio Tapok, внесен в базу данных сайта «Миротворец».
  • «Миротворец» обвиняет Абрамова в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский музыкант Олег Абрамов, известный под творческим псевдонимом Radio Tapok, внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", следует из данных ресурса, с которым ознакомилось РИА Новости.
Персональные данные Абрамова внесены в базу сайта в субботу. "Миротворец" обвиняет Абрамова в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России.
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Олег Абрамов (Radio Tapok) – музыкант-мультиинструменталист, создающий эквиритмичные переводы известных произведений, а также рок-версии российских и советских песен. С 2016 года он выкладывает свои треки на YouTube-канале. Популярность приобрел благодаря созданию кавер-версий песен групп Linkin Park, Rammstein, Sabaton и Twenty One Pilots.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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