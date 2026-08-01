Мирошник назвал атаку на автобус в Запорожской области преступлением

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Атака БПЛА ВСУ на автобус с работниками железорудного комбината в Запорожской области является преднамеренным и циничным военным преступлением киевских террористов, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Атаки по гражданским автобусам - это еще одно направление террористической войны, которую ведет Киев. Это преднамеренное, продуманное и крайне циничное тяжкое военное преступление, которое совершается киевскими террористами", - сказал Мирошник РИА Новости.

Он подчеркнул, что в автобусе находились гражданские лица, которые "ни при каких условиях не могут выступать военной целью".