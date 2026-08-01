Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал атаку на автобус в Запорожской области преступлением - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 01.08.2026 (обновлено: 11:04 01.08.2026)
Мирошник назвал атаку на автобус в Запорожской области преступлением

Мирошник назвал атаку на автобус в Запорожской области циничным преступлением

© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия атаки ВСУ на автобус в Запорожской области. 1 августа 2026
Последствия атаки ВСУ на автобус в Запорожской области. 1 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на автобус в Запорожской области. 1 августа 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку БПЛА ВСУ на автобус с работниками железорудного комбината в Запорожской области военным преступлением.
  • Он подчеркнул, что атака по автобусу — это тяжкое преступление, поскольку гражданские лица не могут выступать военной целью.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Атака БПЛА ВСУ на автобус с работниками железорудного комбината в Запорожской области является преднамеренным и циничным военным преступлением киевских террористов, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«
"Атаки по гражданским автобусам - это еще одно направление террористической войны, которую ведет Киев. Это преднамеренное, продуманное и крайне циничное тяжкое военное преступление, которое совершается киевскими террористами", - сказал Мирошник РИА Новости.
Он подчеркнул, что в автобусе находились гражданские лица, которые "ни при каких условиях не могут выступать военной целью".
Последствия атаки ВСУ на автобус в Запорожской области. 1 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Запорожской области
Вчера, 09:41
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала