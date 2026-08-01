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Минобороны прокомментировало ночные удары по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 01.08.2026
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14:37 01.08.2026
Минобороны прокомментировало ночные удары по инфраструктуре ВСУ

Минобороны назвало ночные удары ВС РФ по инфраструктуре ВСУ точными и мощными

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Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны назвало ночные удары ВС России по инфраструктуре ВСУ в Киеве и Киевской области точными и мощными.
  • ВС России массированным ударом поразили предприятия ВПК и логистические центры в Киеве и Киевской области.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ назвало ночные удары ВС РФ по инфраструктуре ВСУ в Киеве и Киевской области точными и мощными.
Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ массированным ударом поразили предприятия ВПК и используемые в военных целях логистические центры в Киеве и Киевской области.
"Бьем по целям точно и мощно. Работаем с прицелом на Победу", - говорится в сообщении в официальном канале министерства в мессенджере "Макс".
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