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Маткапитал проиндексируют с 1 февраля 2027 года - РИА Новости, 01.08.2026
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03:17 01.08.2026
Маткапитал проиндексируют с 1 февраля 2027 года

Депутат Коломейцев: маткапитал проиндексируют с 1 февраля 2027 года

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© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маткапитал будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года.
  • Размер прибавки рассчитают по фактическому уровню инфляции 2026 года, и сумма увеличится автоматически во всех действующих сертификатах.
  • Если семья уже потратила часть средств маткапитала, проиндексируют только оставшуюся сумму.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Маткапитал будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года, размер прибавки рассчитают по фактической инфляции за 2026 год, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
"Главное изменение в программе материнского капитала, предусмотренное с 2027 года, - это традиционная плановая индексация с 1 февраля. При этом размер прибавки пока точно не обозначен - его рассчитают по фактическому уровню инфляции 2026 года", - сказал Коломейцев.
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Он отметил, что для проведения перерасчета семьям не нужно будет подавать заявление или обращаться в органы соцзащиты - сумма увеличится автоматически во всех действующих сертификатах и затронет все средства на сертификате, в том числе неиспользованный остаток.
"Но есть важный момент: если семья уже потратила часть средств, проиндексируют только оставшуюся сумму. Поэтому рекомендую семьям, которые собираются совершить какие-то крупные покупки на средства материнского капитала – вроде первого взноса по ипотеке, учитывать будущий перерасчет. Это в любом случае - несколько десятков тысяч рублей", - добавил депутат.
Коломейцев также напомнил, что в большей части регионов страны выплачиваются дополнительно свои, региональные материнские капиталы, но суммы по ним и условия разнятся.
"Так что коснется ли их индексация и в каком объеме, если да, нужно уточнять непосредственно в социальном фонде субъекта", - подытожил он.
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