Маткапитал проиндексируют с 1 февраля 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Маткапитал будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года.

Размер прибавки рассчитают по фактическому уровню инфляции 2026 года, и сумма увеличится автоматически во всех действующих сертификатах.

Если семья уже потратила часть средств маткапитала, проиндексируют только оставшуюся сумму.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Маткапитал будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года, размер прибавки рассчитают по фактической инфляции за 2026 год, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

"Главное изменение в программе материнского капитала, предусмотренное с 2027 года, - это традиционная плановая индексация с 1 февраля. При этом размер прибавки пока точно не обозначен - его рассчитают по фактическому уровню инфляции 2026 года", - сказал Коломейцев

Он отметил, что для проведения перерасчета семьям не нужно будет подавать заявление или обращаться в органы соцзащиты - сумма увеличится автоматически во всех действующих сертификатах и затронет все средства на сертификате, в том числе неиспользованный остаток.

"Но есть важный момент: если семья уже потратила часть средств, проиндексируют только оставшуюся сумму. Поэтому рекомендую семьям, которые собираются совершить какие-то крупные покупки на средства материнского капитала – вроде первого взноса по ипотеке, учитывать будущий перерасчет. Это в любом случае - несколько десятков тысяч рублей", - добавил депутат.

Коломейцев также напомнил, что в большей части регионов страны выплачиваются дополнительно свои, региональные материнские капиталы, но суммы по ним и условия разнятся.