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Эксперт рассказал, из-за чего может меняться цена на маркетплейсах - РИА Новости, 01.08.2026
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17:14 01.08.2026
Эксперт рассказал, из-за чего может меняться цена на маркетплейсах

Киселев: цена на маркетплейсах меняется из-за динамического ценообразования

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкЛюди за ноутбуками
Люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цена товара на маркетплейсах может меняться несколько раз в сутки из-за работы алгоритмов динамического ценообразования.
  • Алгоритмы анализируют спрос, цены конкурентов, остатки на складах, условия доставки и другие параметры, главным из которых является поведение покупателей.
  • Для того чтобы не переплачивать, эксперт посоветовал сравнивать стоимость на нескольких площадках, проверять цену в разное время суток и при необходимости добавлять товар в корзину на несколько дней.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Цена одного и того же товара на маркетплейсах может меняться несколько раз в сутки из-за работы алгоритмов динамического ценообразования, рассказал ведущий специалист по оптимизации масштабных бизнес-процессов в логистике и электронной коммерции Игорь Киселев.
"Маркетплейсы сегодня - это сложнейшие экосистемы, управляемые искусственным интеллектом. Алгоритм динамического ценообразования реагирует на изменения рынка быстрее, чем человек успевает моргнуть", - сказал Киселев "Ленте.ру".
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По его словам, современные маркетплейсы автоматически корректируют стоимость в реальном времени, анализируя спрос, цены конкурентов, остатки на складах, условия доставки и другие параметры. При этом главным фактором остается поведение покупателей, если товар начинают чаще просматривать или добавлять в корзину, система повышает цену, а при снижении спроса - уменьшает.
Киселев также отметил, что алгоритмы учитывают наличие товара на ближайшем складе, стоимость доставки и нагрузку на логистику.
Чтобы не переплачивать, эксперт посоветовал сравнивать стоимость на нескольких площадках, проверять цену в разное время суток и при необходимости добавлять товар в корзину на несколько дней, так как продавцы часто возвращают сомневающихся покупателей купонами или скидками.
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