Эксперт рассказал, из-за чего может меняться цена на маркетплейсах

Краткий пересказ от РИА ИИ Цена товара на маркетплейсах может меняться несколько раз в сутки из-за работы алгоритмов динамического ценообразования.

Алгоритмы анализируют спрос, цены конкурентов, остатки на складах, условия доставки и другие параметры, главным из которых является поведение покупателей.

Для того чтобы не переплачивать, эксперт посоветовал сравнивать стоимость на нескольких площадках, проверять цену в разное время суток и при необходимости добавлять товар в корзину на несколько дней.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Цена одного и того же товара на маркетплейсах может меняться несколько раз в сутки из-за работы алгоритмов динамического ценообразования, рассказал ведущий специалист по оптимизации масштабных бизнес-процессов в логистике и электронной коммерции Игорь Киселев.

"Маркетплейсы сегодня - это сложнейшие экосистемы, управляемые искусственным интеллектом. Алгоритм динамического ценообразования реагирует на изменения рынка быстрее, чем человек успевает моргнуть", - сказал Киселев " Ленте.ру ".

По его словам, современные маркетплейсы автоматически корректируют стоимость в реальном времени, анализируя спрос, цены конкурентов, остатки на складах, условия доставки и другие параметры. При этом главным фактором остается поведение покупателей, если товар начинают чаще просматривать или добавлять в корзину, система повышает цену, а при снижении спроса - уменьшает.

Киселев также отметил, что алгоритмы учитывают наличие товара на ближайшем складе, стоимость доставки и нагрузку на логистику.