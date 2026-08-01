Абасгаджи Магомедов в пятый раз стал чемпионом России по вольной борьбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Абасгаджи Магомедов стал чемпионом России по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.
- В финальной схватке он одолел Эльдара Ахмадудинова.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Абасгаджи Магомедов стал чемпионом России по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.
В финальной схватке Магомедов одолел Эльдара Ахмадудинова. Бронзовые медали завоевали Башир Магомедов и Алик Хадарцев.
Магомедову 28 лет. Он в пятый раз выиграл чемпионат России. Магомедов также является чемпионом мира 2021 года, серебряным призером мирового первенства 2023 года и двукратным чемпионом Европы.
Результаты в других весовых категориях:
весовая категория до 57 кг: 1. Абубакар Муталиев, 2. Муса Мехтиханов, 3. Тунджай Вердиев и Амир Чамзын;
весовая категория до 74 кг: 1. Иналбек Шериев, 2. Заурбек Сидаков, 3. Имам Ганишов и Умар Умаров;
весовая категория до 86 кг: 1. Ибрагим Кадиев, 2. Артур Найфонов, 3. Арсен Балаян и Руслан Черткоев.
весовая категория до 97 кг: 1. Магомед Курбанов, 2. Мухамед-Тахир Ханиев, 3. Магомедгаджи Магомедов и Алихан Жабраилов;
весовая категория до 125 кг: 1. Абдулла Курбанов, 2. Алан Хугаев, 3. Павел Кривцов и Георгий Бязров.
Чемпионат России проходил с 30 июля по 1 августа в подмосковном поселке Новоивановское.