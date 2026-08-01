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Абасгаджи Магомедов в пятый раз стал чемпионом России по вольной борьбе - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Абасгаджи Магомедов в пятый раз стал чемпионом России по вольной борьбе

Абасгаджи Магомедов стал чемпионом России по вольной борьбе в весе до 65 кг

© Фото : Пресс-служба Федерации спортивной борьбы РоссииРоссийский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов
Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России
Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абасгаджи Магомедов стал чемпионом России по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.
  • В финальной схватке он одолел Эльдара Ахмадудинова.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Абасгаджи Магомедов стал чемпионом России по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.
В финальной схватке Магомедов одолел Эльдара Ахмадудинова. Бронзовые медали завоевали Башир Магомедов и Алик Хадарцев.
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Магомедову 28 лет. Он в пятый раз выиграл чемпионат России. Магомедов также является чемпионом мира 2021 года, серебряным призером мирового первенства 2023 года и двукратным чемпионом Европы.
Результаты в других весовых категориях:
весовая категория до 57 кг: 1. Абубакар Муталиев, 2. Муса Мехтиханов, 3. Тунджай Вердиев и Амир Чамзын;
весовая категория до 74 кг: 1. Иналбек Шериев, 2. Заурбек Сидаков, 3. Имам Ганишов и Умар Умаров;
весовая категория до 86 кг: 1. Ибрагим Кадиев, 2. Артур Найфонов, 3. Арсен Балаян и Руслан Черткоев.
весовая категория до 97 кг: 1. Магомед Курбанов, 2. Мухамед-Тахир Ханиев, 3. Магомедгаджи Магомедов и Алихан Жабраилов;
весовая категория до 125 кг: 1. Абдулла Курбанов, 2. Алан Хугаев, 3. Павел Кривцов и Георгий Бязров.
Чемпионат России проходил с 30 июля по 1 августа в подмосковном поселке Новоивановское.
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