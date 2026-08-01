Минобороны рассказало о значении освобождения Любицкого

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Освобождение Любицкого позволило ВС РФ расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, создаются условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

"Освобождение Любицкого позволило подразделениям группировки "Восток" расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, что создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области", - говорится в сообщении.