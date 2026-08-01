"Локомотив" вышел в финал международного турнира по пляжному футболу

Встреча группы A завершилась со счетом 6:4 в пользу железнодорожников. Хет-триком в составе победителей отметился Амадиус Виноградов (2, 7 и 25-я минуты), дубль оформил Брено Шавьер (7, 24), один мяч у Федора Земскова (34). У парагвайцев хет-трик оформил Матиас Мартинес (12, 13, 36), один мяч забил Билливардо Велезморо (36).