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"Локомотив" вышел в финал международного турнира по пляжному футболу - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
17:19 01.08.2026
"Локомотив" вышел в финал международного турнира по пляжному футболу

"Локомотив" вышел в финал международного турнира по пляжному футболу в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПляжный футбол, мяч
Пляжный футбол, мяч - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Локомотив» обыграл «Спортиво Лукеньо» со счетом 6:4 в матче третьего тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу.
  • Благодаря этой победе «Локомотив» вышел в финал турнира, где сыграет против сборной России, а «Спортиво Лукеньо» поборется за бронзу с «Коринтиансом».
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Московский "Локомотив" обыграл парагвайский "Спортиво Лукеньо" в матче третьего тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу.
Встреча группы A завершилась со счетом 6:4 в пользу железнодорожников. Хет-триком в составе победителей отметился Амадиус Виноградов (2, 7 и 25-я минуты), дубль оформил Брено Шавьер (7, 24), один мяч у Федора Земскова (34). У парагвайцев хет-трик оформил Матиас Мартинес (12, 13, 36), один мяч забил Билливардо Велезморо (36).
Благодаря этой победе железнодорожники вышли в финал турнира, где сыграют против сборной России. Парагвайцы поборются за бронзу с "Коринтиансом".
Турнир, который проходит на столичной "РЖД Арене", завершится 2 августа. Действующим обладателем золотых наград является "Локомотив".
Пляжный футбол - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал турнира в Москве
Вчера, 13:34
 
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