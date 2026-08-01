В Кузбассе водитель иномарки спровоцировал ДТП, погибли три человека

КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Водитель иномарки в Кузбассе спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу на трассе, где столкнулся с другой машиной, погиб он сам и его две пассажирки, пострадала девятилетняя девочка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.