В Кузбассе водитель иномарки спровоцировал ДТП, погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кузбассе произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Aventis и Great Wall.
- Водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.
- В результате аварии водитель и две пассажирки Toyota погибли, 9-летняя пассажирка доставлена в медучреждение с травмами.
КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Водитель иномарки в Кузбассе спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу на трассе, где столкнулся с другой машиной, погиб он сам и его две пассажирки, пострадала девятилетняя девочка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
ДТП произошло около 13.30 (09.30 мск) на 213-м километре автодороги "Алтай - Кузбасс" на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. На место прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД "Ленинск-Кузнецкий".
"Предварительно установлено, что 35-летний водитель Toyota Aventis выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Great Wall. В результате аварии водитель Toyota и две его пассажирки в возрасте 31 года и 39 лет скончались до приезда скорой медицинской помощи, 9-летняя пассажирка Toyota доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести", – говорится в сообщении.