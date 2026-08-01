Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе водитель иномарки спровоцировал ДТП, погибли три человека - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 01.08.2026
В Кузбассе водитель иномарки спровоцировал ДТП, погибли три человека

В Кузбассе три человека погибли, девятилетняя девочка пострадала при ДТП

© Полиция Кузбасса/MAXПоследствия ДТП с участием двух легковушек в Кемеровской области
Последствия ДТП с участием двух легковушек в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Полиция Кузбасса/MAX
Последствия ДТП с участием двух легковушек в Кемеровской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кузбассе произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Aventis и Great Wall.
  • Водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.
  • В результате аварии водитель и две пассажирки Toyota погибли, 9-летняя пассажирка доставлена в медучреждение с травмами.
КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Водитель иномарки в Кузбассе спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу на трассе, где столкнулся с другой машиной, погиб он сам и его две пассажирки, пострадала девятилетняя девочка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
ДТП произошло около 13.30 (09.30 мск) на 213-м километре автодороги "Алтай - Кузбасс" на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. На место прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД "Ленинск-Кузнецкий".
"Предварительно установлено, что 35-летний водитель Toyota Aventis выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Great Wall. В результате аварии водитель Toyota и две его пассажирки в возрасте 31 года и 39 лет скончались до приезда скорой медицинской помощи, 9-летняя пассажирка Toyota доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Последствия ДТП с участием двух легковых автомашин в Самарской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
В Самарской области в ДТП погибли два человека, пять пострадали
Вчера, 15:34
 
ПроисшествияКемеровская областьЛенинск-Кузнецкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала