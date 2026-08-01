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КОНКАКАФ поставила под сомнение деятельность Инфантино - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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19:33 01.08.2026
КОНКАКАФ поставила под сомнение деятельность Инфантино

В КОНКАКАФ поставили под сомнение деятельность Инфантино на посту главы ФИФА

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДжанни Инфантино
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) призвала провести всесторонний анализ деятельности Джанни Инфантино на посту президента Международной федерации футбола (ФИФА) после его инициативы с коммерческим проектом FIFA Forward Enterprise.
  • ФИФА отказалась от плана продажи части коммерческих прав после возникших разногласий и бойкота со стороны УЕФА.
  • Члены совета ФИФА от КОНКАКАФ будут участвовать в обеспечении надлежащего распределения финансирования по программе FIFA Forward для развития футбола в регионе.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) призвала провести всесторонний анализ деятельности Джанни Инфантино на посту президента Международной федерации футбола (ФИФА) после его инициативы с коммерческим проектом FIFA Forward Enterprise.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА в случае претворения в жизнь планов ФИФА. В ночь на субботу глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав.
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"Предложение такого масштаба не дошло до этой стадии случайно. Это симптом того, что руководство перестало ставить футбол на первое место. Этот односторонний акт плохого управления является продолжением череды ошибок и подобного поведения. Необходимо провести всесторонний анализ деятельности текущего президента", - говорится в заявлении на сайте КОНКАКАФ.
КОНКАКАФ отмечает, что все страны - члены организации поддержали решение ФИФА отказаться от проекта, включая Мексику. Ранее Федерация футбола Мексики стала единственной ассоциацией из КОНКАКАФ, заявившей о готовности рассмотреть FIFA Forward Enterprise.
"Это волнует не только КОНКАКАФ, но и другие конфедерации. Когда люди, которым доверено защищать игру, приходят к выводу, что больше не могут делать это, футбольная семья имеет право спросить, как такое предложение могло быть допущено и кто несет за это ответственность. ФИФА - это не частное предприятие. Это орган, созданный для доверительного управления в интересах игры и ее участников", - отмечают в конфедерации.
В конфедерации отметили, что члены совета ФИФА от КОНКАКАФ будут напрямую и через совет ФИФА участвовать в обеспечении надлежащего распределения финансирования по программе FIFA Forward для развития футбола в регионе.
Инфантино 56 лет. Функционер, имеющий гражданство Швейцарии, Италии и Ливана, возглавил ФИФА в 2016 году после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста Йозефа Блаттера. В июне 2019 года Инфантино был избран на второй срок, в марте 2023-го - на третий. До назначения на пост главы ФИФА Инфантино с октября 2009 года занимал должность генерального секретаря УЕФА.
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