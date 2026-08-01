КОНКАКАФ поставила под сомнение деятельность Инфантино

Краткий пересказ от РИА ИИ Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) призвала провести всесторонний анализ деятельности Джанни Инфантино на посту президента Международной федерации футбола (ФИФА) после его инициативы с коммерческим проектом FIFA Forward Enterprise.

ФИФА отказалась от плана продажи части коммерческих прав после возникших разногласий и бойкота со стороны УЕФА.

Члены совета ФИФА от КОНКАКАФ будут участвовать в обеспечении надлежащего распределения финансирования по программе FIFA Forward для развития футбола в регионе.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) призвала провести всесторонний анализ деятельности Джанни Инфантино на посту президента Международной федерации футбола (ФИФА) после его инициативы с коммерческим проектом FIFA Forward Enterprise.

Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА в случае претворения в жизнь планов ФИФА. В ночь на субботу глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав.

"Предложение такого масштаба не дошло до этой стадии случайно. Это симптом того, что руководство перестало ставить футбол на первое место. Этот односторонний акт плохого управления является продолжением череды ошибок и подобного поведения. Необходимо провести всесторонний анализ деятельности текущего президента", - говорится в заявлении на сайте КОНКАКАФ.

КОНКАКАФ отмечает, что все страны - члены организации поддержали решение ФИФА отказаться от проекта, включая Мексику. Ранее Федерация футбола Мексики стала единственной ассоциацией из КОНКАКАФ, заявившей о готовности рассмотреть FIFA Forward Enterprise.

"Это волнует не только КОНКАКАФ, но и другие конфедерации. Когда люди, которым доверено защищать игру, приходят к выводу, что больше не могут делать это, футбольная семья имеет право спросить, как такое предложение могло быть допущено и кто несет за это ответственность. ФИФА - это не частное предприятие. Это орган, созданный для доверительного управления в интересах игры и ее участников", - отмечают в конфедерации.

В конфедерации отметили, что члены совета ФИФА от КОНКАКАФ будут напрямую и через совет ФИФА участвовать в обеспечении надлежащего распределения финансирования по программе FIFA Forward для развития футбола в регионе.