В Молдавии партия коммунистов уличила власти в притеснениях оппозиции

КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии уличила правящую "Действие и солидарность" (ПДС) в необоснованном отклоне 99% инициатив оппозиции и санкциях против оппозиционеров

Также коммунисты обращают внимание, что оппозиционные депутаты регулярно подвергались санкциям — без объяснения причин и без права на ответное слово.