Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия коммунистов Молдавии обвиняет правящую партию «Действие и солидарность» в отклонении 99% инициатив оппозиции.
- Оппозиционные депутаты регулярно подвергались санкциям без объяснения причин и без права на ответное слово.
- Компартия утверждает, что правящая партия не способна организовать нормальную деятельность парламента и эффективно управлять страной.
КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии уличила правящую "Действие и солидарность" (ПДС) в необоснованном отклоне 99% инициатив оппозиции и санкциях против оппозиционеров
"ПДС позволяет себе без оглядки на Закон, народ и здравый смысл, а также при полной поддержке со стороны внешних кураторов творить беспредел. Законопроекты оппозиционных фракций, равно как и поправки к проектам, в 99% случаев отклонялись", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.
Также коммунисты обращают внимание, что оппозиционные депутаты регулярно подвергались санкциям — без объяснения причин и без права на ответное слово.
"Все это происходит уже шестой год, ПДС так и не научилась ответственно и с уважением относиться к парламенту, депутатам, государству и народу Молдавии. Очевидно, что правящее большинство не способно организовать даже нормальную деятельность парламента, не говоря уже об эффективном управлении всей страной", - констатирует Компартия.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на 7 лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.