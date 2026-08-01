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В Молдавии партия коммунистов уличила власти в притеснениях оппозиции - РИА Новости, 01.08.2026
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16:42 01.08.2026
В Молдавии партия коммунистов уличила власти в притеснениях оппозиции

Партия коммунистов Молдавии уличила правящую партию в притеснениях оппозиции

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия коммунистов Молдавии обвиняет правящую партию «Действие и солидарность» в отклонении 99% инициатив оппозиции.
  • Оппозиционные депутаты регулярно подвергались санкциям без объяснения причин и без права на ответное слово.
  • Компартия утверждает, что правящая партия не способна организовать нормальную деятельность парламента и эффективно управлять страной.
КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии уличила правящую "Действие и солидарность" (ПДС) в необоснованном отклоне 99% инициатив оппозиции и санкциях против оппозиционеров
"ПДС позволяет себе без оглядки на Закон, народ и здравый смысл, а также при полной поддержке со стороны внешних кураторов творить беспредел. Законопроекты оппозиционных фракций, равно как и поправки к проектам, в 99% случаев отклонялись", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.
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Также коммунисты обращают внимание, что оппозиционные депутаты регулярно подвергались санкциям — без объяснения причин и без права на ответное слово.
"Все это происходит уже шестой год, ПДС так и не научилась ответственно и с уважением относиться к парламенту, депутатам, государству и народу Молдавии. Очевидно, что правящее большинство не способно организовать даже нормальную деятельность парламента, не говоря уже об эффективном управлении всей страной", - констатирует Компартия.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на 7 лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
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