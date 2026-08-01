В Колумбии десять человек пострадали при нападении на полицейский участок

По предварительным данным, вооруженные люди после подрыва автомобиля бросили взрывчатку в здание полицейского участка и открыли огонь из винтовок. В результате нападения также был нанесен ущерб близлежащим окрестностям, что привело к закрытию некоторых дорог, пока специалисты по обезвреживанию взрывчатки осматривают территорию для исключения дальнейших рисков, добавляет радио.