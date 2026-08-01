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В Колумбии десять человек пострадали при нападении на полицейский участок - РИА Новости, 01.08.2026
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14:56 01.08.2026 (обновлено: 15:11 01.08.2026)
В Колумбии десять человек пострадали при нападении на полицейский участок

FM: в Колумбии 10 человек ранены при атаке на здание полиции с подрывом машины

© Фото : соцсетиСотрудник полиции на месте подрыва заминированного автомобиля в городе Кукута, Колумбия
Сотрудник полиции на месте подрыва заминированного автомобиля в городе Кукута, Колумбия - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : соцсети
Сотрудник полиции на месте подрыва заминированного автомобиля в городе Кукута, Колумбия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На севере Колумбии в городе Кукута произошло нападение на полицейский участок.
  • В результате подрыва заминированного автомобиля и вооруженного нападения пострадали по меньшей мере семеро полицейских и три мирных жителя.
  • Нападавшие бросили взрывчатку в здание полицейского участка и открыли огонь из винтовок, что привело к ущербу близлежащим окрестностям и закрытию некоторых дорог.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Десять человек пострадали при нападении на полицейский участок в городе Кукута на севере Колумбии, в частности, при подрыве заминированного автомобиля, сообщает радиостанция FM.
"Нападение произошло на командование полицейского управления департамента Северный Сантандер. В ходе атаки, которая включала подрыв заминированного автомобиля и вооруженное нападение на объекты, пострадали несколько человек... По меньшей мере семеро полицейских и три мирных жителя получили ранения", - сообщает радиостанция.
По предварительным данным, вооруженные люди после подрыва автомобиля бросили взрывчатку в здание полицейского участка и открыли огонь из винтовок. В результате нападения также был нанесен ущерб близлежащим окрестностям, что привело к закрытию некоторых дорог, пока специалисты по обезвреживанию взрывчатки осматривают территорию для исключения дальнейших рисков, добавляет радио.
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