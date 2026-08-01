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В КБР в реке нашли тело пропавшей неделю назад туристки из Петербурга - РИА Новости, 01.08.2026
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15:33 01.08.2026
В КБР в реке нашли тело пропавшей неделю назад туристки из Петербурга

СК: следователи проверят инцидент с телом туристки из Петербурга в реке в КБР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии обнаружено тело туристки из Санкт-Петербурга, пропавшей неделю назад.
  • Женщина пропала после того, как отправилась на прогулку вдоль берега горной реки в ущелье Адыр-Су.
  • Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.
НАЛЬЧИК, 1 авг - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии организовали проверку по факту обнаружения в реке в Эльбрусском районе тела туристки из Санкт-Петербурга, пропавшей неделю назад, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела туристки в ущелье Адыр-су Эльбрусского района. По предварительным данным, 25 июля 2026 года жительница города Санкт-Петербург 1961 года рождения в составе туристической группы прибыла в ущелье Адыр-Су", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, женщина самостоятельно отправилась на прогулку вдоль берега горной реки и пропала.
"Ее тело было сегодня обнаружено спасателями в реке", - уточнили в региональном СУСК РФ.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
По данным регионального ГУ МЧС РФ, в поисках туристки участвовали 11 спасателей.
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