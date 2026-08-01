Рабочие расчищают улицу после землетрясения в Поццуоли, Италия

Рабочие расчищают улицу после землетрясения в Поццуоли, Италия

© REUTERS / Salvatore Laporta Рабочие расчищают улицу после землетрясения в Поццуоли, Италия

Число пострадавших при землетрясении в Италии выросло до 26

Краткий пересказ от РИА ИИ Число пострадавших при землетрясении в Италии возросло до 26.

Около 300 человек были вынуждены покинуть свои дома.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении в Италии возросло до 26, около 300 человек были вынуждены покинуть дома, сообщила службы гражданской обороны страны.

В субботу утром ведомство сообщало о 21 пострадавшем.

"В результате землетрясения магнитудой 4,7, произошедшего вчера (в пятницу - ред.) вечером, зарегистрировано 26 пострадавших", - говорится в сообщении

В службе гражданской обороны добавили, что около 300 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Отмечается, что пожарные и технические специалисты продолжают проверку зданий на предмет повреждений.