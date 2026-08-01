Число пострадавших при землетрясении в Италии выросло до 26

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших при землетрясении в Италии возросло до 26.
- Около 300 человек были вынуждены покинуть свои дома.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении в Италии возросло до 26, около 300 человек были вынуждены покинуть дома, сообщила службы гражданской обороны страны.
В субботу утром ведомство сообщало о 21 пострадавшем.
"В результате землетрясения магнитудой 4,7, произошедшего вчера (в пятницу - ред.) вечером, зарегистрировано 26 пострадавших", - говорится в сообщении.
В службе гражданской обороны добавили, что около 300 человек были вынуждены покинуть свои дома.
Отмечается, что пожарные и технические специалисты продолжают проверку зданий на предмет повреждений.
В пятницу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 10 километрах от Неаполя. По данным газеты Corriere della Sera, речь идет о самых крупных сейсмических явлениях в данном районе за последние 40 лет.