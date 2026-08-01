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При землетрясении в Италии пострадали более 20 человек - РИА Новости, 01.08.2026
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09:04 01.08.2026 (обновлено: 09:17 01.08.2026)
При землетрясении в Италии пострадали более 20 человек

При землетрясении в Италии пострадал 21 человек

© REUTERS / Salvatore LaportaРабочие расчищают улицу после землетрясения в Поццуоли, Италия
Рабочие расчищают улицу после землетрясения в Поццуоли, Италия - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Salvatore Laporta
Рабочие расчищают улицу после землетрясения в Поццуоли, Италия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 10 километрах от Неаполя.
  • Пострадал 21 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.
  • Это самые крупные сейсмические явления в данном районе за последние 40 лет.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 20 человек пострадали при землетрясении в Италии, сообщила служба гражданской обороны страны.
В пятницу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 10 километрах от Неаполя. В Неаполе были зафиксированы незначительные повреждения зданий.
«

"В ходе заседания кризисного центра во главе с руководителем службы (гражданской обороны - ред.) Фабио Чичилиано была обновлена информация о числе пострадавших, теперь это 21 человек", - говорится в сообщении ведомства.

В службе гражданской обороны отметили, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что в центре временного размещения в городе Поццуоли были организованы 185 спальных мест.
По данным газеты Corriere della Sera, речь идет о самых крупных сейсмических явлениях в данном районе за последние 40 лет.
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