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Глава испанской оппозиции призвал ЕС подключиться к защите Сеуты - РИА Новости, 01.08.2026
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15:50 01.08.2026
Глава испанской оппозиции призвал ЕС подключиться к защите Сеуты

Глава испанской оппозиции Фейхоо призвал ЕС подключиться к защите Сеуты

© REUTERS / Jon NazcaМигранты из Марокко в испанской Сеуте
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер оппозиционной правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо призвал Евросоюз подключиться к защите автономного города Сеута на севере Африки.
  • Он заявил, что ответственность за защиту и безопасность Сеуты лежит на всех европейских властях, наряду с правительством Испании.
  • Фейхоо отметил, что его собеседники — европейские премьеры и представители Европейской народной партии — подтвердили готовность рассматривать безопасность автономного города как общеевропейский вопрос.
СЕУТА, 1 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционной правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо призвал Евросоюз подключиться к защите автономного города Сеута на севере Африки, поскольку он является территорией ЕС и его внешней границей.
Фейхоо выступил на площади Африки в центре Сеуты, передает корреспондент РИА Новости.
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"Это такая же Европа, как любая другая территория 26 стран, которые вместе с Испанией входят в Европейский союз. Поэтому ответственность за ее защиту и безопасность лежит на всех европейских властях, наряду, разумеется, с правительством страны", - заявил политик.
По его словам, защита суверенитета и территориальной целостности Сеуты должна стать обязательством всех 27 государств Евросоюза. Политик подчеркнул, что город является испанской и европейской территорией, а его сухопутная граница с Марокко - внешней границей ЕС в Африке.
Фейхоо сообщил, что ранее обсудил ситуацию в Сеуте с европейскими премьерами и представителями Европейской народной партии. Глава правых отметил, что его собеседники подтвердили готовность рассматривать безопасность автономного города как общеевропейский вопрос.
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Политик также призвал Мадрид не вступать в конфликты с европейскими партнерами из-за разногласий по миграционной политике.
В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в город-анклав Сеуту.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Телеканал RTVE со ссылкой на МВД Испании сообщил, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко.
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