Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер оппозиционной правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо призвал Евросоюз подключиться к защите автономного города Сеута на севере Африки.

Он заявил, что ответственность за защиту и безопасность Сеуты лежит на всех европейских властях, наряду с правительством Испании.

Фейхоо отметил, что его собеседники — европейские премьеры и представители Европейской народной партии — подтвердили готовность рассматривать безопасность автономного города как общеевропейский вопрос.

СЕУТА, 1 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционной правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо призвал Евросоюз подключиться к защите автономного города Сеута на севере Африки, поскольку он является территорией ЕС и его внешней границей.

Фейхоо выступил на площади Африки в центре Сеуты, передает корреспондент РИА Новости.

"Это такая же Европа , как любая другая территория 26 стран, которые вместе с Испанией входят в Европейский союз. Поэтому ответственность за ее защиту и безопасность лежит на всех европейских властях, наряду, разумеется, с правительством страны", - заявил политик.

По его словам, защита суверенитета и территориальной целостности Сеуты должна стать обязательством всех 27 государств Евросоюза. Политик подчеркнул, что город является испанской и европейской территорией, а его сухопутная граница с Марокко - внешней границей ЕС в Африке.

Фейхоо сообщил, что ранее обсудил ситуацию в Сеуте с европейскими премьерами и представителями Европейской народной партии. Глава правых отметил, что его собеседники подтвердили готовность рассматривать безопасность автономного города как общеевропейский вопрос.

Политик также призвал Мадрид не вступать в конфликты с европейскими партнерами из-за разногласий по миграционной политике.

В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в город-анклав Сеуту.