В Роскачестве назвали безопасную норму газировки

Краткий пересказ от РИА ИИ Безопасная норма сладкого газированного напитка для здорового человека — один стакан не чаще двух раз в неделю.

Регулярное употребление сладких газированных напитков может привести к набору веса, ожирению, повышению рисков диабета 2-го типа и кариеса.

Диетические версии газировок с пониженной калорийностью могут содержать подсластители и добавки, которые не всегда безвредны, особенно для людей с хроническими заболеваниями.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Безопасная норма сладкого газированного напитка для здорового человека - один стакан не чаще двух раз в неделю, но прежде всего стоит ориентироваться на свой организм, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"Для определения допустимого количества газировки необходимо, в первую очередь, ориентироваться на собственное здоровье. Для здорового человека безопасная норма - один стакан сладкого газированного напитка не чаще двух раз в неделю. Это ограничение напрямую связано с содержанием сахара", - говорится в сообщении.

По словам диетолога организации Марият Мухиной, регулярное употребление сладких газированных напитков может привести к набору веса, ожирению, повысить риски диабета 2-го типа и кариеса - это подтверждают систематические обзоры и рекомендации ВОЗ.

В Роскачестве предупредили, что диетические версии газировок с пониженной калорийностью выпускаются без добавления сахара, однако в большинстве из них используются подсластители и добавки, такие как аспартам, ацесульфам-К, сукралоза, сахарные спирты и их комбинации. Говорить о полной безвредности таких напитков некорректно, считают эксперты, особенно для людей с сердечно‑сосудистыми, метаболическими и желудочно‑кишечными заболеваниями.

"Если вы все-таки выбираете газировку без сахара, можно рассмотреть варианты с подсластителем, выработанным из растения стевия - он считается одним из наиболее безопасных при соблюдении суточной нормы. Обязательно изучайте рекомендации и противопоказания перед употреблением", - советуют в организации.

Диетолог рекомендовала присмотреться к более полезным вариантам. Например, квас содержит полезные ферменты и витамины группы B. Кисломолочные "шипучки" (тан, айран) позволяют поддерживать здоровье кишечника благодаря пробиотикам.

"В то же время домашние лимонады можно приготовить из воды и цитрусовых, газируя напиток с помощью сифона. Самостоятельное приготовление позволяет контролировать состав и количество сахара", - добавила она.