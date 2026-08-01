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В Роскачестве назвали безопасную норму газировки - РИА Новости, 01.08.2026
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11:15 01.08.2026
В Роскачестве назвали безопасную норму газировки

РИА Новости: стакан сладкой газировки до 2 раз в неделю безопасен для организма

© Fotolia / Brent HofackerГазированный напиток
Газированный напиток - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Fotolia / Brent Hofacker
Газированный напиток . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Безопасная норма сладкого газированного напитка для здорового человека — один стакан не чаще двух раз в неделю.
  • Регулярное употребление сладких газированных напитков может привести к набору веса, ожирению, повышению рисков диабета 2-го типа и кариеса.
  • Диетические версии газировок с пониженной калорийностью могут содержать подсластители и добавки, которые не всегда безвредны, особенно для людей с хроническими заболеваниями.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Безопасная норма сладкого газированного напитка для здорового человека - один стакан не чаще двух раз в неделю, но прежде всего стоит ориентироваться на свой организм, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Для определения допустимого количества газировки необходимо, в первую очередь, ориентироваться на собственное здоровье. Для здорового человека безопасная норма - один стакан сладкого газированного напитка не чаще двух раз в неделю. Это ограничение напрямую связано с содержанием сахара", - говорится в сообщении.
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По словам диетолога организации Марият Мухиной, регулярное употребление сладких газированных напитков может привести к набору веса, ожирению, повысить риски диабета 2-го типа и кариеса - это подтверждают систематические обзоры и рекомендации ВОЗ.
В Роскачестве предупредили, что диетические версии газировок с пониженной калорийностью выпускаются без добавления сахара, однако в большинстве из них используются подсластители и добавки, такие как аспартам, ацесульфам-К, сукралоза, сахарные спирты и их комбинации. Говорить о полной безвредности таких напитков некорректно, считают эксперты, особенно для людей с сердечно‑сосудистыми, метаболическими и желудочно‑кишечными заболеваниями.
"Если вы все-таки выбираете газировку без сахара, можно рассмотреть варианты с подсластителем, выработанным из растения стевия - он считается одним из наиболее безопасных при соблюдении суточной нормы. Обязательно изучайте рекомендации и противопоказания перед употреблением", - советуют в организации.
Диетолог рекомендовала присмотреться к более полезным вариантам. Например, квас содержит полезные ферменты и витамины группы B. Кисломолочные "шипучки" (тан, айран) позволяют поддерживать здоровье кишечника благодаря пробиотикам.
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"В то же время домашние лимонады можно приготовить из воды и цитрусовых, газируя напиток с помощью сифона. Самостоятельное приготовление позволяет контролировать состав и количество сахара", - добавила она.
Для сокращения вреда сладкой газировки в Роскачестве также посоветовали разбавлять ее минеральной или газированной водой, снижая концентрацию сахара. При наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и почек предпочтительный тип воды должен обсуждаться с врачом, напомнили там.
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