"Стало неожиданностью": в Финляндии забили тревогу из-за странного явления

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Финляндии заметили странное световое явление в небе.

По словам специалиста метеорологического института, это было солнечное гало, возникающее из-за преломления солнечного света кристаллами льда в облаках.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Жители Финляндии заметили странное небесное явление, пишет газета Iltalehti.

"Странное световое явление стало неожиданностью в финском небе накануне пятницы. <…> Наблюдения проводились в разных частях страны, включая Оривеси, Сомеро и Нокиа", — говорится в материале.

По словам специалиста метеорологического института страны Петри Хоппулы, местные жители скорее всего увидели эффект гало. Он пояснил, что это явление возникает, когда солнечный свет преломляется кристаллами льда в высоких верхних облаках.