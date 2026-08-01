"Стало неожиданностью": в Финляндии забили тревогу из-за странного явления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители Финляндии заметили странное световое явление в небе.
- По словам специалиста метеорологического института, это было солнечное гало, возникающее из-за преломления солнечного света кристаллами льда в облаках.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Жители Финляндии заметили странное небесное явление, пишет газета Iltalehti.
"Странное световое явление стало неожиданностью в финском небе накануне пятницы. <…> Наблюдения проводились в разных частях страны, включая Оривеси, Сомеро и Нокиа", — говорится в материале.
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По словам специалиста метеорологического института страны Петри Хоппулы, местные жители скорее всего увидели эффект гало. Он пояснил, что это явление возникает, когда солнечный свет преломляется кристаллами льда в высоких верхних облаках.
Солнечное гало — это атмосферное явление, которое чаще всего выглядит как светящееся кольцо вокруг Солнца. Самые яркие и заметные элементы гало — паргелии или "ложные солнца".