Финляндия закрыла проход для зверей на границе с Россией, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Финляндия закрыла проход для зверей в заграждении на границе с РФ из-за африканской чумы свиней.

Очаг заболевания выявлен среди диких кабанов в районе Виролахти в регионе Кюменлаксо.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Финляндия закрыла проход для зверей в заграждении на границе с Россией, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на пограничную охрану республики.

« "Пограничная служба юго-восточной Финляндии временно закрыла ворота для дичи на восточной границе из-за выявленной в регионе африканской чумы свиней", — говорится в публикации.

Уточняется, что очаг заболевания выявили среди диких кабанов в районе Виролахти в регионе Кюменлаксо. В статье подчеркивается, что африканская чума свиней не передается человеку.

С начала года случаи заражения животных выявили в Сербии , Германии, Молдавии, Румынии, Японии и Испании. Ранее агентство Рейтер передавало, что Финляндия впервые зафиксировала на своей территории африканскую чуму свиней. Лабораторные тесты подтвердили наличие вируса у дикого кабана в восточной части страны.