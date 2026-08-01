Финляндия закрыла проход для зверей на границе с Россией, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финляндия закрыла проход для зверей в заграждении на границе с РФ из-за африканской чумы свиней.
- Очаг заболевания выявлен среди диких кабанов в районе Виролахти в регионе Кюменлаксо.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Финляндия закрыла проход для зверей в заграждении на границе с Россией, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на пограничную охрану республики.
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"Пограничная служба юго-восточной Финляндии временно закрыла ворота для дичи на восточной границе из-за выявленной в регионе африканской чумы свиней", — говорится в публикации.
Уточняется, что очаг заболевания выявили среди диких кабанов в районе Виролахти в регионе Кюменлаксо. В статье подчеркивается, что африканская чума свиней не передается человеку.
С начала года случаи заражения животных выявили в Сербии, Германии, Молдавии, Румынии, Японии и Испании. Ранее агентство Рейтер передавало, что Финляндия впервые зафиксировала на своей территории африканскую чуму свиней. Лабораторные тесты подтвердили наличие вируса у дикого кабана в восточной части страны.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.