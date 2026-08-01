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Мэрия Екатеринбурга пояснила слова главы города о храме Святой Екатерины - РИА Новости, 01.08.2026
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Религия
 
13:07 01.08.2026
Мэрия Екатеринбурга пояснила слова главы города о храме Святой Екатерины

Мэр Екатеринбурга Орлов выразил надежду на строительство храма Святой Екатерины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Екатеринбург
Вид на Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что через несколько лет празднование Дня города будет начинаться с молитвы в храме Святой Екатерины.
  • В пресс-службе мэрии Екатеринбурга уточнили, что Орлов не обещал скорого строительства храма, а лишь выразил надежду на его появление в будущем.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, говоря о появлении храма Святой Екатерины в ближайшие годы, лишь выразил надежду, а не обещал его скорое строительство, сообщили РИА Новости в мэрии города.
В субботу в Екатеринбурге проходит День города. Мэр Алексей Орлов после молебна у часовни Святой Екатерины выразил уверенность, что через несколько лет празднование Дня города будет начинаться с молитвы в храме Святой Екатерины. При этом глава Екатеринбурга отметил, что, возможно, это произойдет через три-четыре года.
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"Он не анонсировал, не обещал, а выразил надежду на его появление в будущем", - сказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, комментируя агентству детали заявления Орлова.
Вопрос строительства храма Святой Екатерины поднимается в Екатеринбурге в последние несколько лет, дискуссии вызывает его возможное расположение. По последним данным, по итогам проведенного общегородского опроса храм решено строить на месте бывшего Приборостроительного завода.
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