Мужчина, стрелявший в мальчика из пневматического оружия в Екатеринбурге

Мужчина, стрелявший в мальчика из пневматического оружия в Екатеринбурге

В Екатеринбурге арестовали мужчину, стрелявшего в мальчика из пневматики

Краткий пересказ от РИА ИИ Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу мужчину, который не менее четырех раз выстрелил в 11-летнего мальчика возле здания бывшей гостиницы.

Фигуранту уголовного дела вменяют самоуправство, совершенное с применением оружия.

Мальчик получил ушибы спины и ушной раковины.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу мужчину, не менее четырех раз выстрелившего в 11-летнего мальчика возле здания бывшей гостиницы, предположительно, из пневматического пистолета, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным регионального управления СК РФ , было возбуждено уголовное дело. Как уточняет инстанция, фигуранту вменяют самоуправство, совершенное с применением оружия.

"По версии следствия, вечером 28 июля на улице Машиностроителей, 4 – здание бывшей гостиницы "Мадрид" – фигурант, не обладающий статусом частного охранника, не менее четырех раз выстрелил в подростка, предположительно, из пневматического пистолета", – сообщила пресс-служба судов.

Уточняется, что мальчик получил ушибы спины и ушной раковины.

« "Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 29 сентября", – добавили в инстанции.

По данным пресс-службы судов, фигуранта зовут Александр Курс.

Как сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, изъято предполагаемое орудие преступления – пневматическая винтовка, по ней назначена баллистическая экспертиза.