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В Екатеринбурге арестовали мужчину, стрелявшего в мальчика из пневматики - РИА Новости, 01.08.2026
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12:49 01.08.2026 (обновлено: 14:03 01.08.2026)
В Екатеринбурге арестовали мужчину, стрелявшего в мальчика из пневматики

В Екатеринбурге арестовали мужчину, стрелявшего в 11-летнего мальчика

© Фото : Суды Свердловской области/TelegramМужчина, стрелявший в мальчика из пневматического оружия в Екатеринбурге
Мужчина, стрелявший в мальчика из пневматического оружия в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Суды Свердловской области/Telegram
Мужчина, стрелявший в мальчика из пневматического оружия в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу мужчину, который не менее четырех раз выстрелил в 11-летнего мальчика возле здания бывшей гостиницы.
  • Фигуранту уголовного дела вменяют самоуправство, совершенное с применением оружия.
  • Мальчик получил ушибы спины и ушной раковины.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу мужчину, не менее четырех раз выстрелившего в 11-летнего мальчика возле здания бывшей гостиницы, предположительно, из пневматического пистолета, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным регионального управления СК РФ, было возбуждено уголовное дело. Как уточняет инстанция, фигуранту вменяют самоуправство, совершенное с применением оружия.
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"По версии следствия, вечером 28 июля на улице Машиностроителей, 4 – здание бывшей гостиницы "Мадрид" – фигурант, не обладающий статусом частного охранника, не менее четырех раз выстрелил в подростка, предположительно, из пневматического пистолета", – сообщила пресс-служба судов.
Уточняется, что мальчик получил ушибы спины и ушной раковины.
«
"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 29 сентября", – добавили в инстанции.
По данным пресс-службы судов, фигуранта зовут Александр Курс.
Как сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, изъято предполагаемое орудие преступления – пневматическая винтовка, по ней назначена баллистическая экспертиза.
Ранее местные СМИ сообщали, что двое мальчиков катались на велосипедах и доехали до бывшей екатеринбургской гостиницы "Мадрид". Когда они остановились у здания и стали кидать мелкие камешки, неизвестный открыл стрельбу. Позднее сообщалось, что в детей "стрелял охранник".
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