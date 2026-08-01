На части съездов в районе Кудринской площади закрыли движение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение временно закрыто на части съездов в районе Кудринской площади.
- Закрыты съезды с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок, а также съезды с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу и в Малый Конюшковский переулок.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Движение временно закрыто на части съездов в районе Кудринской площади, сообщил столичный департамент транспорта.
"Движение временно закрыто на: Съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу. Съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок. Съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца. Съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.