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На части съездов в районе Кудринской площади закрыли движение - РИА Новости, 01.08.2026
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21:03 01.08.2026 (обновлено: 22:07 01.08.2026)
На части съездов в районе Кудринской площади закрыли движение

На части съездов в районе Кудринской площади временно закрыли движение

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение временно закрыто на части съездов в районе Кудринской площади.
  • Закрыты съезды с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок, а также съезды с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу и в Малый Конюшковский переулок.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Движение временно закрыто на части съездов в районе Кудринской площади, сообщил столичный департамент транспорта.
"Движение временно закрыто на: Съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу. Съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок. Съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца. Съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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