Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что новые чиновники, назначенные Владимиром Зеленским на высокие должности, не имеют серьезной подготовки.

По его мнению, назначение новых чиновников происходит по принципу удобства и максимальной лояльности к Зеленскому.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Назначенные Владимиром Зеленским на высокие должности новые чиновники не имеют серьезной подготовки, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Речь же не идет о серьезном подборе кадров, никто там эти кадры серьезно не подбирал, никакой они стажировки нигде не проходили", - сказал Азаров РИА Новости, оценивая новое руководство Украины

Он привел в пример назначенного на пост премьер-министра страны Сергея Корецкого, который в качестве предпринимателя начинал путь с кофейных компаний, а потом сразу был назначен на место главы правления крупного "Нафтогаза".

« "Что он за год сделал? Ничего. На кошелек работал видимо, поэтому сейчас он премьер-министр", - отметил Азаров.

Остальные назначенцы так же выбирались по принципу удобства и максимальной лояльности к Зеленскому, заключил бывший премьер Украины.