Азаров: назначенные Зеленским чиновники не имеют серьезной подготовки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что новые чиновники, назначенные Владимиром Зеленским на высокие должности, не имеют серьезной подготовки.
- По его мнению, назначение новых чиновников происходит по принципу удобства и максимальной лояльности к Зеленскому.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Назначенные Владимиром Зеленским на высокие должности новые чиновники не имеют серьезной подготовки, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Он привел в пример назначенного на пост премьер-министра страны Сергея Корецкого, который в качестве предпринимателя начинал путь с кофейных компаний, а потом сразу был назначен на место главы правления крупного "Нафтогаза".
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"Что он за год сделал? Ничего. На кошелек работал видимо, поэтому сейчас он премьер-министр", - отметил Азаров.
Остальные назначенцы так же выбирались по принципу удобства и максимальной лояльности к Зеленскому, заключил бывший премьер Украины.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Новым премьером Украины стал экс-глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.