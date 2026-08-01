В Бурятии на федеральной трассе сгорела фура с алкоголем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии сгорела фура с алкогольными напитками.
- Пострадавших в результате происшествия нет, движение по трассе не ограничено.
УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Большегруз с алкогольными напитками сгорел на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В соцсетях появились видео, снятые на федеральной трассе в районе Барского перевала в Мухоршибирском районе Бурятии. На кадрах фура стоит на обочине дороги и практически полностью охвачена огнем, вверх поднимаются клубы черного дыма.
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"Это фура с алкогольными напитками. Ну груз, да, груз уничтожен. Зажатых нет, пострадавших нет. Перехода огня тоже не было. Движение не ограничено", - рассказала собеседница агентства.