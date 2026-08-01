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В Бурятии на федеральной трассе сгорела фура с алкоголем - РИА Новости, 01.08.2026
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10:54 01.08.2026
В Бурятии на федеральной трассе сгорела фура с алкоголем

В Бурятии на федеральной трассе сгорел большегруз с алкогольными напитками

© Кадр видео из соцсетейГорящий грузовик на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии
Горящий грузовик на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Кадр видео из соцсетей
Горящий грузовик на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии сгорела фура с алкогольными напитками.
  • Пострадавших в результате происшествия нет, движение по трассе не ограничено.
УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Большегруз с алкогольными напитками сгорел на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В соцсетях появились видео, снятые на федеральной трассе в районе Барского перевала в Мухоршибирском районе Бурятии. На кадрах фура стоит на обочине дороги и практически полностью охвачена огнем, вверх поднимаются клубы черного дыма.
«
"Это фура с алкогольными напитками. Ну груз, да, груз уничтожен. Зажатых нет, пострадавших нет. Перехода огня тоже не было. Движение не ограничено", - рассказала собеседница агентства.
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ПроисшествияМухоршибирский районРеспублика БурятияРоссия
 
 
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