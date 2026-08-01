Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе украинского БПЛА по маршрутке возле брянского поселка Погар пострадали три человека.
- Врачи оказали им медицинскую помощь в больнице.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При ударе украинского беспилотника по маршрутке в Брянской области пострадали три человека, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.
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"Дрон-камикадзе атаковал движущуюся по маршруту пассажирскую "Газель" возле поселка городского типа Погар", — написал он на платформе "Макс".
Ковальчук уточнил, что ранения получили водитель и две пассажирки. Врачи оказали им медицинскую помощь в больнице.
Украинские военные практически ежедневно наносят удары по гражданским объектам в этом регионе. На прошлой неделе в Стародубском районе при атаке БПЛА погиб 61-летний мужчина.
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