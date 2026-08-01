Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, пострадали три человека

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При ударе украинского беспилотника по маршрутке в Брянской области пострадали три человека, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

"Дрон-камикадзе атаковал движущуюся по маршруту пассажирскую "Газель" возле поселка городского типа Погар", — написал он на платформе " Макс ".

Ковальчук уточнил, что ранения получили водитель и две пассажирки. Врачи оказали им медицинскую помощь в больнице.