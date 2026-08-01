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Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, пострадали три человека - РИА Новости, 01.08.2026
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16:38 01.08.2026 (обновлено: 17:33 01.08.2026)
Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, пострадали три человека

Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, ранены водитель и два пассажира

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАвтомобили медицины катастроф
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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе украинского БПЛА по маршрутке возле брянского поселка Погар пострадали три человека.
  • Врачи оказали им медицинскую помощь в больнице.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При ударе украинского беспилотника по маршрутке в Брянской области пострадали три человека, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.
«

"Дрон-камикадзе атаковал движущуюся по маршруту пассажирскую "Газель" возле поселка городского типа Погар", — написал он на платформе "Макс".

Ковальчук уточнил, что ранения получили водитель и две пассажирки. Врачи оказали им медицинскую помощь в больнице.
Украинские военные практически ежедневно наносят удары по гражданским объектам в этом регионе. На прошлой неделе в Стародубском районе при атаке БПЛА погиб 61-летний мужчина.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьВооруженные силы УкраиныЕгор КовальчукРоссия
 
 
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