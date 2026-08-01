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В Курской области за сутки сбили 130 украинских беспилотников - РИА Новости, 01.08.2026
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10:06 01.08.2026
В Курской области за сутки сбили 130 украинских беспилотников

Хинштейн: В Курской области сбили 130 дронов ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 130 украинских беспилотников различного типа.
  • ВСУ атаковали приграничье Курской области 93 раза, в том числе 13 раз с применением взрывных устройств.
КУРСК, 1 авг - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 130 украинских беспилотников различного типа, 93 раза ВСУ атаковали приграничье региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 31 июля до 09.00 1 августа сбито 130 вражеских беспилотников различного типа. 93 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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