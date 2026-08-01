В Белоруссии назвали закрытие границы Латвией издевательством над людьми

"Это просто издевательство над людьми..., экономически - от санкций, которые ввели там, очередной пакет, страдают в Европе больше, чем мы в 100 раз", - сказал Гайдукевич.

"Мы никогда в жизни не закрывали границу, потому что считаем, что это выгодно народу. А они специально закрывают, причина - хоть какую-то гадость сделать, хоть что-то. Хотя у них своих проблем миллион", - подчеркнул парламентарий.