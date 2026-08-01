В Белоруссии назвали закрытие границы Латвией издевательством над людьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Латвии закрыли границу с Белоруссией, по заявлению министра внутренних дел Латвии Яниса Домбравы, по техническим причинам.
- Движение на белорусско-латвийской границе полностью прекращено и до сих пор не восстановлено по решению латвийской стороны.
- Заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич назвал закрытие границы издевательством над людьми и подчеркнул, что со стороны Белоруссии с Латвией действует безвизовый режим.
МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Закрытие властями Латвии границы с Белоруссией без каких-либо причин является издевательством над людьми, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В субботу в Государственном таможенном комитете Белоруссии сообщили, что движение на белорусско-латвийской границе полностью прекращено и до сих пор не восстановлено по решению латвийской стороны.
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"Это просто издевательство над людьми..., экономически - от санкций, которые ввели там, очередной пакет, страдают в Европе больше, чем мы в 100 раз", - сказал Гайдукевич.
Депутат отметил, что со стороны Белоруссии с Латвией действует безвизовый режим.
"Мы никогда в жизни не закрывали границу, потому что считаем, что это выгодно народу. А они специально закрывают, причина - хоть какую-то гадость сделать, хоть что-то. Хотя у них своих проблем миллион", - подчеркнул парламентарий.