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Нарека Карапетяна избрали главой парламентской фракции "Сильной Армении" - РИА Новости, 01.08.2026
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19:18 01.08.2026
Нарека Карапетяна избрали главой парламентской фракции "Сильной Армении"

Нарека Карапетяна избрали главой парламентской фракции блока "Сильная Армения"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНарек Карапетян
Нарек Карапетян - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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Нарек Карапетян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нарек Карапетян избран главой парламентской фракции оппозиционного блока «Сильная Армения».
  • Тигран Абрамян избран секретарем фракции «Сильная Армения».
ЕРЕВАН, 1 авг - РИА Новости. Главой парламентской фракции оппозиционного блока "Сильная Армения" избран Нарек Карапетян, сообщает пресс-служба политической силы.
"Руководителем фракции "Сильная Армения" Национального собрания избран Нарек Карапетян, секретарем фракции — Тигран Абрамян", - говорится в сообщение.
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Первая сессия Национального собрания нового созыва состоится в воскресенье.
Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности. После рассмотрения исков Конституционный суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
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