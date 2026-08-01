Нарека Карапетяна избрали главой парламентской фракции "Сильной Армении"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нарек Карапетян избран главой парламентской фракции оппозиционного блока «Сильная Армения».
- Тигран Абрамян избран секретарем фракции «Сильная Армения».
ЕРЕВАН, 1 авг - РИА Новости. Главой парламентской фракции оппозиционного блока "Сильная Армения" избран Нарек Карапетян, сообщает пресс-служба политической силы.
"Руководителем фракции "Сильная Армения" Национального собрания избран Нарек Карапетян, секретарем фракции — Тигран Абрамян", - говорится в сообщение.
Первая сессия Национального собрания нового созыва состоится в воскресенье.
Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности. После рассмотрения исков Конституционный суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
НАТО стремится "оттащить" Армению от ОДКБ, заявили в МИД
31 июля, 16:12