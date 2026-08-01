В Пакистане под лавиной погиб непальский альпинист

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Непальский альпинист Нирмал Пурджа, прославившийся после восхождения на все 14 восьмитысячников за 190 дней, погиб под лавиной в составе экспедиции из десяти человек.

"С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Нирмал Пурджа трагически погиб в результате схода лавины на Броуд-Пик. Мы также получили подтверждение, что другие участники экспедиции, к сожалению, не выжили", - говорится в сообщении его агентства Elite Exped.