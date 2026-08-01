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В Пакистане под лавиной погиб непальский альпинист - РИА Новости, 01.08.2026
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18:48 01.08.2026
В Пакистане под лавиной погиб непальский альпинист

В Пакистане под лавиной погиб непальский альпинист Нирмал Пурджа

© REUTERS / Navesh ChitrakarНепальский альпинист Нирмал Пурджа
Непальский альпинист Нирмал Пурджа - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Navesh Chitrakar
Непальский альпинист Нирмал Пурджа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб под лавиной в составе экспедиции из десяти человек.
  • Трагедия произошла на горе Броуд-Пик в Пакистане на высоте около 6600 метров.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Непальский альпинист Нирмал Пурджа, прославившийся после восхождения на все 14 восьмитысячников за 190 дней, погиб под лавиной в составе экспедиции из десяти человек.
Трагедия произошла в четверг на горе Броуд-Пик (8047 метров) в Пакистане. Группа считалась пропавшей без вести после схода лавины, когда она находилась на высоте около 6600 метров, в субботу были обнаружены тела.
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"С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Нирмал Пурджа трагически погиб в результате схода лавины на Броуд-Пик. Мы также получили подтверждение, что другие участники экспедиции, к сожалению, не выжили", - говорится в сообщении его агентства Elite Exped.
С апреля по октябрь 2019 года Пурджа покорил все 14 восьмитысячников за рекордные шесть месяцев. После он написал книгу "За гранью возможного" и стал героем документального фильма Netflix "14 вершин: нет ничего невозможного".
Пурдже было 43 года.
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